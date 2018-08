Lecce, firma Vigorito. Ma gli Ultras ‘esonerano’ Meluso e Chiricò

La notizia, quella dell’ingaggio ufficiale di Mauro Vigorito come nuovo portiere del Lecce, non fa quasi notizia. Perché la notizia, quella più eclatante, è che la piazza giallorossa è già in contestazione. Ieri pomeriggio, nel corso del primo, caldo, allenamento in terra salentina della stagione, gli Ultras Lecce hanno preso una posizione chiara e netta: via Chiricó, non degno – a loro detta – di vestite la maglia della città di Lecce.

Non è valsa quasi a nulla la conferenza di presentazione, con tanto di scuse, da parte del fantasista brindisino: la parte più calda del tifo aveva già deciso. Chiricó non è degno di vestirla quella maglia. Troppi gli errori “imperdonabili” di gioventù, e pazienza se adesso a Lecce serva quanta più serenità possibile per affrontare nuovamente il calcio che conta dopo 6 anni di Serie C, pazienza se la società si sta facendo in quattro per far tornare il Lecce lì su, dove merita. Non c’è spazio, a Lecce, per la redenzione. Nulla va nel dimenticatoio, a volte.

Ieri pomeriggio la Cittadella dello Sport di Martignano è diventato teatro di uno psico-dramma annunciato: centinaia di tifosi pronti ad alternare cori di incitamento alla squadra, a forti inviti rivolti a Chiricó di andare via, senza nemmeno troppi saluti. In mezzo, decine e decine di petardi, richieste (tutte accolte) di avere un confronto con la squadra, e persino richieste di rispetto (!) recapitate a mister Fabio Liverani.

Ma non è finita qui. Perché nel mirino della tifoseria è finito anche il Mauro Meluso, ma questo era pressoché annunciato: in conferenza, del resto, il DS artefice della promozione si era assunto la sola e piena responsabilità della scelta di riportare Mino a Lecce. E allora tanti onori, quanti oneri, in attesa che questo discutissimo ingaggio porti i suoi frutti, sportivi e/o economici.

La domanda ora è scontata: cosa farà la società? Inutile dire che la posizione di Meluso è blindata (e ci mancherebbe altro!), ma quella di Chiricó è appesa a un filo. Contestato dal tifo organizzato, e invitato persino da Capitan Lepore di allontanarsi per qualche minuto durante l’allenamento, rendono l’aria particolarmente pesante. Non il massimo il 1 agosto in una piazza che, tutto sommato, gode di piena salute. Il tempo ci darà risposte.

Intanto, come detto in apertura, l’U.S. Lecce ha comunicato di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mauro Vigorito (classe ’90) dal Frosinone Calcio. Il portiere, 85 presenze in Serie B, si lega al club giallorosso con un contratto triennale. Nei prossimi giorni verrà presentato a stampa e tifosi.

