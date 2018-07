Lecce, si parte per il ritiro. Liverani: “Andiamo a diventare squadra. Chiricò? Vedremo” E su CR7…

Il Lecce è ancora, inevitabilmente, un cantiere aperto. Nonostante questo però la stagione sta per iniziare ufficialmente e, dopo le ultime visite mediche in programma oggi, nella giornata di domani la comitiva giallorossa si trasferirà all’ombra del monte Terminillo, in provincia di Rieti, dove mister Liverani getterà le prime basi in vista del nuovo campionato, quello della ritrovata Serie B.

Il gruppo, composto da una trentina di uomini, resterà tra il Lazio e l’Umbria fino a fine mese: in queste settimane Fabio Liverani osserverà, valuterà e sceglierà chi farà parte della sua rosa. Nei prossimi giorni, infatti, qualcuno dovrà fare le valigie e salutare, mentre altri elementi sono in dirittura d’arrivo, pronti a vestirsi di giallorosso.

“Quest’anno partiamo tutti insieme in una categoria molto diversa – ha commentato il tecnico prima della partenza. Lavorare fin da subito insieme è molto importante: in ritiro cercheremo di creare il gruppo in una squadra. Finalmente possiamo pensare a un lavoro a lungo termine perché ci attende una Serie B fisica, di grossa qualità. Il torneo cadetto è molto diverso da quello di Serie C e servirà subito calarsi nella mentalità giusta.

Stuzzicato dalle domande, Liverani dice la sua anche sulla difficile situazione di Bari e Foggia: il primo rischia il fallimento, i Satanelli partiranno da -15. “Negli ultimi anni il nostro calcio ha vissuto momenti difficili e servono immediate soluzioni perché certi fatti non si ripetano. Al di là di Bari e Foggia, serve prevenzione e serve far rispettare le regole. Mi dispiace relativamente per le altre squadre, ma chi sbaglia deve pagare. Non è possibile arrivare, ogni anno, a cinque giorni dall’inizio dei campionati con squadre che attendono ancora ricorsi e controricorsi: non è giusto nei confronti di realtà, come la nostra, sane e che lavorano bene.

Voglio invece fare un plauso alla Juventus per l’ingaggio di Cristiano Ronaldo: il suo arrivo fa bene a tutto il nostro calcio. Affrontarlo come avversario? Magari in Coppa Italia!

Mercato? Solitamente mi esprimo solo alla fine: credo che sia arrivata tanta qualità, con elementi che adesso devono integrarsi al resto della squadra. Come ho detto qualche mese fa, oltre che elementi bravi, cerchiamo uomini giusti, di valore umano e morale. Al momento servono 6-7 giocatori in entrata e altrettanti in uscita. Serve rinforzare porta e difesa (“Perucchini è un profilo tecnico che non abbiamo abbandonato”), puntellare il centrocampo e magari, alla fine, una punta di valore.

Chiricò? Mino la tutela deve conquistarsela da solo, non ha bisogno di essere affiancato dai senatori. Sul campo, tutti i miei giocatori li tutelo io. Va valutato ogni aspetto naturalmente, anche ambientale, per poi trovare la soluzione ideale per tutti.

La nostra base di lavoro è il 4-3-1-2, ma con gli elementi a disposizione cercheremo anche altre soluzioni. Difficilmente, comunque, toccheremo i quattro elementi in difesa.

Trattativa avviata per Calderoni

Così, mentre per il Settore Giovanile (salutato Alberti) manca solo l’ufficialità per l’ex Lecce Gennaro Del Vecchio (per Liverani “il Settore Giovanile deve essere una base solida per tutti noi”), sul fronte mercato il DS Meluso è pronto a chiudere la prima vera operazione in entrata per il reparto difensivo. Riscattato Riccardi, infatti, sembra essere fatta per Marco Calderoni, terzino sinistro, classe 1989. Calderoni, proveniente dal Novara, ha vestito, negli anni, le casacche di Bari, Grosseto, Piacenza, Ascoli e Latina. In totale 286 presenze tra i cadetti, e una apparizione in Serie A, nel 2010, con la maglia del Palermo.

Abbonamenti: tappa a Maglie

Infine, capitolo abbonamenti. Mentre si viaggia verso quota 2mila sottoscrizioni, dopo i successi degli scorsi anni, anche quest’anno torna la Campagna Abbonamenti Itinerante. La prima data è quella di sabato prossimo, 21 luglio, presso il Circolo Tennis di Maglie di Via Madonna di Leuca. Qui, come sempre, i tifosi avranno la possibilità di sottoscrivere la tessera per assistere alle gare casalinghe della stagione sportiva 2018/19.

L’orario previsto va dalle ore 12.00 fino alle ore 20.00 con orario continuato. L’US Lecce ricorda ai tifosi che per l’emissione dell’abbonamento/voucher non è necessario essere muniti di fototessera, ma bisognerà avere con se un documento d’identità in corso di validità. A questo primo appuntamento sarà presente il vicepresidente Dott. Corrado Liguori, con il quale i supporters giallorossi potranno interfacciarsi e disquisire su tutte le tematiche riguardanti il club di Via Costadura.

Alla luce della creazione di questa Tappa itinerante della Campagna Abbonamenti, si comunica che la fase della prelazione terminerà sabato 21 luglio (e non come programmato inizialmente giovedì 19) e di conseguenza la partenza delle vendite libera avverrà a partire da martedì 24 luglio (slittando di un giorno dalla data prevista in origine).

I Calciatori convocati per il ritiro

Intanto sono 25 i giocatori convocati dal tecnico romano per il ritiro del Terminillo. Questa la lista: Chironi, Bleve. Milli, Lepore, Cosenza, Marino, Legittimo, Di Matteo, Dumancic, Arrigoni, Mancosu, Armellino, Tsonev, Tabanelli, Haye, Maimone, Falco, Saraniti, Caturano, Chiricó, Pettinari, Torromino, Dubickas (aggregato in attesa del perfezionamento di pratiche burocratiche), Palombi, Turchetta.

