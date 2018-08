Lecce, Fiamozzi: “prestazione di Benevento come base di partenza. Contro la Salernitana daremo l’anima”

Preparazione ripresa in casa Lecce dove, già nella mattinata di ieri, la rosa a disposizione di mister Fabio Liverani si è allenata in quel di Martignano in vista del debutto casalingo in campionato, fissato per domenica sera contro la Salernitana. Non c’è tempo per rimuginare sulla partita di Benevento: la prima in Serie B del Lecce è stata una partita dai due volti, spettacolare e concreta per oltre un’ora di gioco, stanca e disattenta nella parte finale.

Essersi fatti rimontare tre reti in appena 20 minuti è un fatto grave, ma non gravissimo il 27 agosto: Liverani ha commentato a caldo che dalla trasferta del “Vigorito” esce con più certezze e meno dubbi. Il Lecce ammirato per 70 minuti in casa della compagine meglio attrezzata del torneo offre non poche rassicurazioni. Resta pur sempre calcio d’agosto e come tale va preso: il lavoro che attende il gruppo sarà duro e faticoso, soprattutto a livello di coesione di intenti.

“Dopo il 3 a 0 – spiega Riccardo Fiamozzi in conferenza – non so cosa sia successo. Di certo al fischio finale ci è rimasto l’amaro in bocca: c’erano tante aspettative e abbiamo disputato una grande partite. Dal campo non mi è sembrato un vistoso calo fisico: l’1-3 è arrivato da una palla inattiva. Forse inconsciamente ci siamo abbassati, permettendo al Benevento di avvicinarsi alla nostra porta. Siamo solo alla prima giornata: la prestazione deve essere la base di partenza per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. L’arbitro? I gol sono nati da piccoli errori da parte nostra. Il rigore concesso allo scadere non lo commento“.

Il terzino ex Genoa si è subito messo in mostra nella prima gara della stagione: sembra essere discreta la sintonia con i compagni, tanti i chilometri macinati e persino un gol, certamente fortunoso, ma ugualmente bello e importante.

“Il mio è stato un eurogol non voluto – scherza – ho tirato forte verso la porta, in area, doveva uscire un altro tipo di schema, e alla fine mi è andata bene. E’ stato il mio secondo gol in carriera in Serie B: l’ultimo è stato 6 anni fa a Varese. Ho preso la mia marcatura con una grande gioia: non ci credevo”.

Con in campo un gruppo costruito ex novo è normale carburare più lentamente: ma con il mister abbiamo lavorato bene in queste settimane, con le idee molto chiare. Salernitana? Ci aspettiamo una partita diversa da quella di lunedì scorso: loro giocano in modo diverso dal Benevento, ma noi in casa vogliamo fare qualcosa di bello. Daremo l’anima per riuscire a bagnare nel modo giusto la prima al Via del Mare. I nostri tifosi sono unici: a Benevento c’era un colpo d’occhio incredibile, si percepiva l’entusiasmo. Peccato non aver regalato loro la gioia della vittoria.”.

Ospiti in stand-by

Nel pomeriggio odierno, intanto, è stata fissata un’altra seduta a porte chiuse a Martignano: restano da valutare le condizioni di Riccardi, Saraniti e Palombi che anche ieri si sono allenati a parte. Mentre è già partita la prevendita dei biglietti per assistere al match contro la Salernitana (per gli abbonamenti, invece, c’è tempo fino a venerdì 31 agosto). Sospesa, invece, la vendita per il Settore Ospiti: il GOS va verso una limitazione dei tagliandi per i soli residenti in Campania.

Ultima modifica: 29 agosto 2018 16:41