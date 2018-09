Lecce, la vigilia di Liverani: “voglio continuità. Chiricò a disposizione”. Abbonamenti: 6mila 777 sottoscrizioni

Adesso, con tutte le sirene di mercato definitivamente spente, ci si può concentrare esclusivamente sul campionato. Questo, grosso modo, vale per tutti, ma forse un po’ meno a Lecce dove il mercato ha lasciato alcune patate bollenti da risolvere a mister Fabio Liverani. Alla fine della fiera delle trattative, infatti, la rosa giallorossa conta non pochi elementi che (forse) saranno di troppo nel corso della stagione: una batteria di 5-6 difensori centrali, Di Matteo, Doumbia (che ha rifiutato qualsiasi altra destinazione), e soprattutto Mino Chiricò, elemento decisamente mal digerito da una parte della tifoseria, ma che potrebbe tornare utile per il credo tattico di Liverani.

“Oggi il ragazzo è a disposizione dell’allenatore come tutti gli altri – spiega il tecnico sull’argomento del giorno – e in caso di una riapertura del mercato straordinaria per eventuali ripescaggi, valuteremo, come per tutti, possibili offerte. Il suo ruolo? Può fare la seconda punta; come trequartista si può adattare, anche se non è nelle sue corde”.

Mercato chiuso, quindi, non resta che catapultarsi sul campionato. Dopo il esordio agro-dolce di lunedì scorso sul campo del Benevento, ora i giallorossi sono attesi dalla prima sfida casalinga del campionato: sul nuovo manto erboso del “Via del Mare” domani sera arriverà la Salernitana di Colantuono.

“Incontriamo una squadra che da svariati anni galleggia in B – chiosa Fabio Liverani – e il mercato da loro condotto fa pensare che adesso vogliono alzare l’asticella rispetto a una salvezza tranquilla. Il torneo è molto equilibrato: i risultati della prima giornata lo confermano, fermo restando che è fondamentale da parte mia vedere continuità rispetto alla prestazione di Benevento. Per questo sono curioso e anche preoccupato”.

“A Benevento abbiamo girato bene, ma è ancora presto per fare valutazioni. Ci prendiamo il buon inizio, sapendo che dobbiamo proseguire su questa strada. Il calo finale non credo sia stato molto fisico perché i tre gol subiti sono arrivati da errori individuali ed episodi. Non abbiamo sofferto una pesante pressione di palleggio del Benevento: ci sono stati episodi, errori tecnici che dobbiamo evitare, che loro sono stati abilissimi a sfruttare. Il campionato di B è così: rispetto allo scorso anno, un 3-0 non è mai un risultato acquisito”.

Non saranno della partita Riccardi e Palombi, ancora alle prese con lo smaltimento di alcuni guai muscolari, ma la formazione titolare resta un rebus. “Più o meno saranno gli stessi della scorsa settimana, mi porto ancora qualche dubbio. La Mantia è ancora un po’ indietro con la condizione, ma più lavoriamo, più si inserisce sulla strada giusta. Falco? Ha recuperato bene, mentre Palombi lo riavremo dopo la sosta. Bovo? Sta bene e potrebbe darci una grossa mano in difesa”.

Chiosa finale sulle condizioni del terreno di gioco: “non nascondo che avrei preferito giocare su un terreno come quello di Benevento. Le zolle sono nuove, quindi morbide e insidiose. Spero non condizioni le prestazioni di entrambe le squadre.

Chiusa la campagna abbonamenti

Ieri, poi, si è chiusa la campagna abbonamenti: il dato ufficiale parla di 6mila 777 tessere sottoscritte. “E’ un dato omogeneo rispetto al dato dello scorso anno – commenta il vicepresidente Corrado Liguori – con un incremento simbolico del 2%. Di questi, 338 sono i nuovi abbonati, 3.630 i rinnovi dallo scorso anno, 150 gli abbonati di due anni fa”. Guida la ‘classifica’ naturalmente la Curva Nord con 3.744 sottoscrizioni (+10% in più dallo scorso anno), in Curva Sud 662 abbonamenti, nessuna variazione per la Tribuna Centrale, leggero calo per la Tribuna Est, 79 tessere in Poltronissime. Bene anche gli abbonamenti a distanza, con 80 richieste, e i Mini Abbonamenti.

“Voglio fare il punto anche sul merchandising – sottolinea Liguori – perché 6.314 abbonati hanno scelto come regalo la felpa, gli altri il pallone ufficiale del Lecce. Come società siamo assolutamente soddisfatti dei numeri: ci aspettavamo un dato simile, più alto rispetto alla media della categoria. Sappiamo di non essere soli nemmeno quest’anno, dove sarà vitale salvaguardare la Serie B: i nostri sacrifici, economici e non, sono sicuro che saranno ripagati e ci toglieremo belle soddisfazioni”.

I convocati

Questi, quindi, i convocati dallo staff tecnico: 1. Bleve 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 7. Chiricó 8. Mancosu 10. Lepore 11. Torromino 13. Haye 15. Marino 16. Meccariello 17. Pettinari 18. Dubickas 19. La Mantia 20. Falco 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25. Lucioni 27. Calderoni 28. Fiamozzi 29. Armellino 30. Scavone 32. Milli.

Ieri l’anticipo

Intanto la seconda giornata di Serie B è partita ieri sera a Palermo dove allo stadio “Barbera” la formazione rosanero di casa ha impattato per 2-2 contro la Cremonese. Di seguito il quadro completo delle gare di oggi e domani.

Palermo 2 – Cremonese 2

Carpi-Cittadella (h. 18)

Cosenza-H.Verona (h.18)

Padova-Venezia (h.18)

Spezia-Brescia (h.18)

Pescara-Livorno (dom. h. 18)

Crotone-Foggia (dom. h. 21)

Lecce-Salernitana (dom. h. 21)

Perugia-Ascoli (dom. h. 21)

riposa Benevento

