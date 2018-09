Lecce-Salernitana: stasera il debutto casalingo in campionato: dubbi sul terreno. Le probabili formazioni

Squadra che vince, non si cambia. Beh, non è proprio così a allora in casa Lecce potremmo adattare l’adagio con ‘squadra che convince non si cambia’. Si va verso una riconferma dell’undici titolare che lunedì scorso ha ben figurato per 70 minuti sul campo della corazzata Benevento per il debutto casalingo nel campionato di Serie B contro la Salernitana.

Mister Fabio Liverani si porta dietro ancora qualche dubbio (legato specialmente alle condizioni ‘sabbiose’ del nuovo manto erboso del “Via del Mare”), ma in linea di massima lo scacchiere iniziale dovrebbe essere lo stesso che ha debuttato all’esordio assoluto.

Qui Lecce

Cerca continuità di prestazioni il tecnico romano e allora fiducia confermata a Fiamozzi, Lucioni, Meccariello e Calderoni in difesa, a protezione del portiere Vigorito, Arrigoni solito playmaker affiancato da Scavone e Petriccione, mentre sarà ancora una volta l’estro di Mancosu a dover ispirare la coppia d’attacco formata da Pettinari e Falco, il quale si prende ancora la licenza di spaziare qua e là.

Quanto a La Mantia, Liverani ha spiegato chiaramente che l’ex Entella non ha ancora i 90 minuti nelle gambe: potrebbe rivelarsi utile a gara in corso, ma non si esclude un suo impiego inziale part-time.

3-5-2 per Colantuono

Sarà invece un 3-5-2 il modulo che adotterà il mister granata Colantuono. I campani, reduci dal pareggio a reti bianche contro il Palermo, cercano la prima vittoria stagionale, convinti di poter recitare un ruolo importante in questo torneo.

Micai in porta, dunque, Schiavi, Perticone e Migliorini tris di centrali difensivi, Casasola, Akpro, Di Tacchio, Castiglia e Gigliotti comporranno la folta linea mediana, Djuric-Jallow tandem pronto ad offendere.

Allo stadio “Via del Mare” , dove sono attesi circa 10mila spettatori, arbitrerà il sig. Antonio Di Martino della sezione di Teramo. Calcio d’inizio alle ore 21.

Le altre

La seconda giornata di campionato, intanto, ha già regalato sorprese. Su tutte, fa discutere il clamoroso annullamento del match tra Cosenza e Verona a causa della inagibilità del manto erboso del “Marulla”, finito di ruzzolare poche ore prima del fischio d’inizio, ma che non era ancora decisamente pronto ad ospitare una partita di Serie B. Da capire, ora, se l’amore sfida verrà recuperata o se sarà sconfitta a tavolino dei padroni di casa. Una situazione che rischia di ripetersi anche a Lecce dove solo ieri pomeriggio sono stati ultimati i lavori sul terreno: in mattinata la dirigenza giallorossa è quella della Salernitana faranno il punto è se decideranno il da farsi.

Questo, intanto, il quadro completo della seconda giornata:

Palermo 2 – Cremonese 2

Carpi 0 – Cittadella 1

Cosenza-H.Verona (annullata)

Padova 1 – Venezia 0

Spezia 3 – Brescia 2

Pescara-Livorno (h. 18)

Crotone-Foggia (h. 21)

Lecce-Salernitana (h. 21)

Perugia-Ascoli (h. 21)

riposa Benevento

Ultima modifica: 2 settembre 2018 2:01