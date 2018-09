Lecce, alle porte un tour de force. Cosenza: “Con l’Ascoli meno qualità. Bisogna ripartire dalle cose positive”

Ingoiato il boccone amaro della prima sconfitta in campionato, il Lecce si è rimesso al lavoro nella giornata di ieri. Il KO di Ascoli ha lasciato molti dubbi sulla comitiva giallorossa che, se nelle prime due giornate aveva comunque ben impressionato, sabato scorso ha palesato limiti di tenuta, di tecnica e di concentrazione.

Servirà lavorare duro per ottenere la tanto agognata salvezza: il campionato sarà irto di insidie. Lo sa bene questo mister Liverani che già nel dopo-gara del “Del Duca” ha parlato della necessità di lottare fino alla fine, non lesinando critiche alla sua difesa, ancora a tratti ingenua e disorientata.

Ieri pomeriggio, quindi, la rosa al completo si è ritrovata all’Acaya Golf Club per iniziare la settimana di lavoro che porterà alla sfida casalinga con il Venezia (sabato 22 ore 15.00). Si tratterà del primo impegno di una serie di tre partite a distanza ravvicinata: alla 5^ giornata, infatti, è in programma il primo turno infrasettimanale del campionato con il Lecce atteso dalla difficile trasferta di Livorno (uno scontro diretto da non sbagliare), per poi tornare al “Via del Mare” sabato 29 per ricevere il Cittadella, attualmente capolista solitaria a punteggio pieno.

Venezia-Livorno-Cittadella

Insomma, un tour del force non indifferente che richiederà l’impegno di tutti gli elementi a disposizione del tecnico. Ecco perchè preoccupano le condizioni di Mauro Vigorito e Riccardo Fiamozzi, i quali ieri hanno lavorato in differenziato. Il portiere, in particolare, ha accusato un problema muscolare ai flessori nel riscaldamento del pre-gara di Ascoli: da valutare i tempi di recupero.

“Sabato scorso ad Ascoli c’è stata meno qualità rispetto alle altre gare, certamente, c’è stato un episodio che ha aiutato l’avversario. Non è giusto commentare le decisioni arbitrali, ora dobbiamo ripartire dalle cose positive”, ha affermato il difensore centrale Ciccio Cosenza che sabato proprio nell’infelice trasferta di Ascoli, è tornato in campo a causa della conferma della squalifica di Lucioni.

“Come analisi della gara posso dire che abbiamo subito poco, di occasioni ne abbiamo avute anche noi e credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. E’ stato emozionante ritornare a giocare in questa categoria, dopo tante sofferenze.

La concorrenza? Sono sereno e tranquillo, la concorrenza stimola a fare sempre meglio.”

Intanto oggi si è svolta una seduta mattutina all’Acaya Golf Club per i giallorossi. Non hanno partecipato all’allenamento Fiamozzi e Vigorito, che sono stati a riposo. Riccardi ha continuato a seguire il proprio programma di recupero. Per la gara di sabato mister Liverani non potrà disporre dello squalificato Lucioni. Domani è previsto un allenamento a porte chiuse nel pomeriggio a Martignano.

Ultima modifica: 18 settembre 2018 17:09