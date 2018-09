Serie B, Lecce a quota 5. Liverani: “ritroviamo lo spirito giusto per crescere”. Tutti i risultati e la classifica

Vale il primo successo in campionato la doppietta vincente siglata di Simone Palombi: questa volta il Lecce passa in svantaggio, rimonta e vince al cospetto di un Venezia molto ben messo in campo ma incapace di creare veri pericoli dalle parti di Bleve. E così, dopo un primo tempo compassato (in cui il Lecce non dimostra la verve giusta), la gara si accende nella ripresa: l’ex Di Mariano è bravo ad approfittare una respinta corta di Bleve e manda in vantaggio i veneti, poi Liverani cambia le carte in tavola e un super Palombi, di gran lunga il migliore in campo, realizza una doppietta che vale i primi 3 punti stagionali.

“Questa è una vittoria fondamentale soprattutto per i ragazzi – commenta a caldo il tecnico al triplice fischio finale. Quando una neo promossa inizia un percorso fatto di profondi cambiamenti, affronta grandi difficoltà. Noi abbiamo scelto di giocare a calcio per 90 minuti: questa è la nostra strada. Per farlo sempre, anche col caldo, ci vuole un notevole dispendio di energia.

Le rimonte subite contro Benevento e Salernitana potevano minare l’entusiasmo: la vittoria odierna invece ci fa ritrovare il giusto spirito. La manovra non sempre è la più fluida, per tanti fattori”.

È un Fabio Liverani decisamente più disteso dopo il primo sorriso in campionato, giunto stavolta in pieno recupero, dopo alcuni episodi dubbi registrati nelle prime settimane di Serie B. “Oggi ho visto un arbitro sereno, equilibrato e disponibile al dialogo – spiega – secondo lui c’era fallo in occasione del gol annullato a Scavone, e l’ho ascoltato”.

La vittoria di ieri è la vittoria piena di Liverani che, sebbene schiera una squadra ad inizio un po’ molle (soprattutto in avanti, al netto della tanta corsa di Palombi), legge bene le dinamiche della sfida e la stravolge con gli ingressi di Pettinari e Tabanelli, capaci di creare spazi e occasioni.

Sui singoli

“Palombi è un giocare dalle qualità importanti – commenta il tecnico sui singoli – e deve fare il suo percorso. È un attaccante completo, che abbiamo voluto fortemente. È un elemento che ci è molto utile. Lo ha giovato credo anche l’ingresso di un altro attaccante di ruolo. Mancosu? Può fare il trequartista e la mezzala: ha iniziato ancora alle spalle delle punte e per molto tempo si è abbassato, non riuscendo a creare pericoli. Ma in generale ci sono automatismi sui cui lavoriamo per collaudare: ci vuole pazienza. Tabanelli lo scorso anno è stato criticato, in parte, un po’ ingiustamente. Non aiutare un ragazzo che fa parte del nostro gruppo, non aiuta il gruppo stesso: oggi lui sta bene e mi ha dato una grande risposta, così come gli altri due subentrati. I cambi alla fine ci sono stati utili. Un altro elemento che si impegna tanto è Lepore: dà tutto ogni giorno e per questo io lo prendo sempre in considerazione. Poi faccio le mie scelte, anche perché quest’anno ho l’imbarazzo della scelta”.

Insomma, dopo le buone e sfortunate prove di Benevento e Salernitana, e l’uscita a vuoto di Ascoli, il Lecce non ha impressionato, ma ha fatto il pieno di entusiasmo in vista di una settimana rovente, con il mezzo il primo turno infrasettimanale dell’anno.

“Oggi siamo al 50-60% nel diventare da gruppo a squadra – confessa il mister. Martedì si torna subito in campo a Livorno. Siamo solo alla 4^ giornata e la condizione sta crescendo: ecco perché non ci sarà un ampio turnover, ma certamente qualche cambio. La Mantia? Dobbiamo portarlo al top: oggi lo vedo a metà della sua condizione ottimale. Tra martedì e sabato ci sarà certamente spazio anche per lui”.

I risultati

Benevento 4 – Salernitana 0

Carpi 1 – Brescia 1

Crotone 1 – H.Verona 2

Lecce 2 – Venezia 1

Palermo 4 – Perugia 1

Pescara 1 – Foggia 0

Spezia 1 – Cittadella 0

Cosenza 1 – Livorno 1

Padova-Cremonese (stasera h. 21)

ha riposato Ascoli

La classifica

Hellas Verona 10, Cittadella 9, Palermo e Pescara 8, Benevento 7, Crotone e Spezia 6, Cremonese*, Salernitana eLecce 5, Perugia, Ascoli e Padova* 4, Venezia e Brescia 3, Cosenza 2, Livorno 1, Carpi 1, Foggia -5. (*una partita in meno).

Prossimo turno 5^ giornata (25-26 sett)

Brescia-Palermo

Cittadella-Benevento

Livorno-Lecce

Perugia-Carpi

Pescara-Crotone

Salernitana-Ascoli

Verona-Spezia

Cremonese-Cosenza

Foggia-Padova

riposa Venezia

