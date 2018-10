La Mantia parola di bomber: “Lecce, sto crescendo”. Petriccione recupera?

E’ ripresa subito la preparazione del Lecce dopo il pareggio per 1-1 ottenuto in casa sabato scorso contro il Cittadella: il calendario, infatti, dopo la settimana terribile con tre match in sette giorni, propone subito l’anticipo di lusso in quel di Verona, sponda Hellas, programmato per la serata di venerdì.

La comitiva di mister Fabio Liverani, quindi, nella mattinata di ieri ha svolto un allenamento mattutino al Via del Mare. Tutti i calciatori si sono allenati regolarmente agli ordini di mister Liverani, ad eccezione di Petriccione, Riccardi e Vigorito che hanno seguito un programma di lavoro differenziato. Nessun guaio in vista, ad ogni modo: il portiere si è allenato a parte a scopo precauzionale dopo la botta rimediata in partita lo scorso fine settimana, mentre per il giovane centrocampista ex Bari tutto fa ben sperare per un suo rientro tra gli arruolabili già venerdì al “Bentegodi”.

“Dal punto di vista della condizione atletica sto crescendo – commenta il bomber giallorosso Andrea La Mantia. E’ normale che un singolo si deve adattare al modo di giocare della squadra. Nel mio caso se gioco da prima punta da solo sono più in area di rigore avversaria, mentre se giochiamo con due punte e il trequartista bisogna sacrificarsi e non pensare solo al gol”.

L’ariete giunto in estate dall’Entella è sulla via della migliore condizione fisica dopo un inizio a rilento, condizionato dai giorni persi di ritiro. Ora però sembra essere tornato: a Livorno si è sbloccato con una micidiale incornata che è valsa l’1-0, mentre contro il ‘Citta’ ha contributo non poco a far rifiatare i suoi compagni, anche a costo di qualche pestone di troppo.

“Sono contento di aver trovato minuti ed anche il gol in queste ultime partite. Sono soddisfatto delle mie prestazioni anche se bisogna sempre far meglio e migliorare. Il bilancio di queste tre gare in sette giorni è ottimo. Fare sette punti in tre partite è molto buono, certo per come si era messa l’ultima sfida con il Cittadella dispiace non essere riusciti a portare a casa i tre punti”, conclude.

Oggi in programma una seduta pomeridiana, a porte chiuse, al “Via dell Mare”.

Ultima modifica: 2 ottobre 2018 13:38