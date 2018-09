Serie B, turno infrasettimanale. Il Lecce cambia per la gara di Livorno: le probabili formazioni. Match in diretta Tv

Dopo tre giorni dalla prima vittoria in campionato, il Lecce è già chiamato a confermare il suo stato di crescita, fisica e non solo. Mandata già in archivio la vincente rimonta contro il Venezia, il banco di prova odierno porta il nome del Livorno, altra squadra neo promossa in cadetteria, ma che vive certamente di umore diverso rispetto ai salentini.

Per il primo turno infrasettimanale dell’anno (quinta giornata) si affrontano dunque due formazioni alla ricerca di punti pesanti: uno scontro diretto che mette una di fronte all’altra il Lecce che vuole continuare il suo percorso, e il Livorno, ancora a secco di vittorie e reduce dal pareggio ottenuto sabato scorso a Cosenza (unico punto in classifica).

Inevitabile il ricorso alla panchina per entrambi i tecnici: Fabio Liverani, nelle dichiarazioni della vigilia, ha fatto intendere di voler mettere mano al suo scacchiere. Lo stesso farà Lucarelli, obbligato dal tour de force che attende anche i granata.

Petriccione in regia?

Ed allora, sguardo alle probabili formazioni. I giallorossi devono risolvere alcuni ballottaggi, ma è certa più di qualche novità: non in porta dove Bleve sembra al momento in vantaggio su Vigorito, mentre in difesa è pronto il rientro di Cosenza (al posto di Bovo che deve ancora prendere il giusto ritmo). Lepore, Meccariello e Calderoni sembrano certi di un posto, mentre potrebbe rifiatare Arrigoni: al suo posto Petriccione affiancato da Scavone e Mancosu. Falco partirà per la prima volta in stagione da trequartista, pronto ad ispirare il duo Pettinari-Palombi che tanto bene hanno fatto nel finale di sfida contro il Venezia.

L’11 di Lucarelli

3-5-2 per i toscani desiderosi di regalare la prima gioia al pubblico amico: con Mazzoni tra i pali, Cristiano Lucarelli punta su Gonnelli, Di Gennaro e Dainelli in difesa; Fazzi, Luci, Valiani, Rocca e Porcino in mezzo, con Kozak e Giannetti pronti ad offendere.

Allo stadio “Armando Picchi” arbitrerà il signor Francesco Guccini della sezione di Albano Laziale: fischio d’inizio alle ore 21, con diretta streaming su DAZN e in TV su Rai Sport (ch. 57).

Ultima modifica: 25 settembre 2018 14:34