Lecce, la ‘prima’ è nel posticipo: contro il Benevento via al nuovo monday night. Sabato amichevole a Nardò

Dopo il sorteggio dei calendari avvenuto nel corso della frenetica serata di ieri, la Lega B ha comunicato il tabellone delle prime tre giornate di campionato con relativi anticipi e postici. Ci sono fin da subito delle novità per il Lecce che disputerà la prima in trasferta sul campo del Benevento(retrocessa dalla A) nel posticipo del lunedì sera.

Primo monday night della stagione, quindi, per le due compagini giallorosse: non si tratta di una novità per il campionato cadetto, ma da quest’anno il nuovo format prevede il posticipo del lunedì per le ore 21. La gara verrà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma digitale DAZN, così come tutte le altre gare. Eccezion fatta per l’anticipo di venerdì 25 agosto: la gara inaugurale del torneo sarà Brescia-Perugia e, come da accordi, verrà trasmessa in chiaro su Rai Sport.

Il debutto casalingo, invece, è stato fissato per domenica 2 settembre alle ore 21, quando allo stadio “Via del Mare” arriverà la Salernitana (SCARICA-IL-CALENDARIO).

Insomma, sembra essere davvero tutto pronto per l’avvio del campionato cadetto, con 19 squadre, nel mezzo di decine di ricorsi in Tribunale. La scelta di procedere comunque alla stesura dei calendari è stata condivisa pienamente dall’US Lecce che in una nota ha precisato di condividere “la decisione di far disputare il prossimo Campionato di Serie B a 19 squadre. La scelta portata avanti garantisce il regolare svolgimento del torneo, che, altrimenti, avrebbe subito degli incalcolabili ritardi. Portare il campionato cadetto a 19 garantisce, tra l’altro, stabilità economica alle società che vi partecipano, in un contesto generale che necessita proprio di questo. La decisione è stata assunta nell’interesse collettivo dell’intero sistema”.

Il programma degli allenamenti

Intanto, per la comitiva salentina mister Fabio Liverani, dopo l’allenamento di questa mattina, ha concesso due giorni di riposo. La ripresa è prevista per venerdì pomeriggio, mentre sabato 18 alle ore 20 è in programma un’amichevole contro il Nardò allo stadio “Giovanni Paolo II”.

Ultima modifica: 14 agosto 2018 18:58