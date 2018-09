Serie B: il Cittadella continua a stupire, colpo Palermo, scatenato Verona. Risultati e classifica alla 3^ giornata

Dopo la sosta, ritorna il campionato di Serie B con la terza giornata e le sorprese non mancano. Quando siamo alla vigilia della prima settimana di tour de force con il primo turno infrasettimanale in programma nelle giornate di martedì 25 e mercoledì 26, la classifica del torneo cadetto inizia già a prendere forma e a delineare gli equilibri.

Al termine della terza giornata, resta il solo Cittadella a punteggio pieno: sabato pomeriggio tra le mura amiche del “Tombolato” i granata hanno liquidato la pratica Cosenza, ancora a quota 1 punto e punito in settimana dalla sconfitta a tavolino per 0-3 contro l’Hellas Verona a seguito del rinvio del match del secondo turno per impraticabilità di campo.

Proprio l’Hellas Verona, reduce dalla vittoria in terra calabrese senza giocare, sale a 7 punti dopo aver strapazzato il malcapitato Carpi (3 sconfitte), trascinata da un incontenibile e sempreverde Pazzini, autore di una tripletta (4-1 il punteggio finale).

Secondo successo di fila per il Crotone che fa la voce grossa anche a Livorno nel posticipo di ieri sera: regala la vittoria ai calabresi un piattone a distanza ravvicinata di Simi, nel finale di gara, appena entrato. I toscani sono ancora fermi a 0.

Salernitana, Cremonese, Pescara e Palermo seguono il duo di testa con 5 punti: i campani, dopo il pareggio strappato con i denti a Lecce, si sono imposti con un perentorio 3 a 0 contro il Padova, giunto alla prima sconfitta stagionale. Sugli scudi Jallow.

La Cremonese, invece, supera per 2 a 0 in casa lo Spezia (reti di Terranova e Brighenti); il colpo di giornata arriva da Foggia dove il Palermo sbanca lo “Zaccheria” con una autentica prova di forza: incassato lo svantaggio con una punizione terrificante di Kragl, i rosanero rialzano la china con il pari momentaneo di Salvi e l’altro splendido gol di Trajkovski. Ancora con il segno meno la classifica del Satanelli.

Il Pescara, ancora, impatta per 1-1 sul campo del Brescia e conserva ancora l’imbattibilità. Colpo grosso anche del Benevento che, nell’anticipo del venerdì, supera in trasferta il Venezia: la doppietta di Bandinelli apre le danze, Geijo accorcia le distanze, ma Tello rimette tutto in ordine. Inutile il rigore realizzato da Citro: per i veneti seconda sconfitta consecutiva.

Prima vittoria in campionato per l’Ascoli che riscatta il KO di Perugia battendo il Lecce di misura: basta un gol (molto dubbio per un fallo di area) del solito Ardemagni per regalare la prima gioia al pubblico di casa.

La classifica

Cittadella 9, Hellas Verona 7, Crotone 6, Cremonese, Palermo, Salernitana e Pescara 5, Perugia, Benevento, Padova e Ascoli 4, Venezia e Spezia 3, Brescia e Lecce 2, Cosenza 1, Livorno e Carpi 0, Foggia -5.

Prossimo turno – 4^ giornata (21/23 settembre)

Benevento-Salernitana (ven. h. 21)

Carpi-Brescia (sab. h. 15)

Crotone-Verona (sab. h.15)

Lecce-Venezia (sab. h.15)

Palermo-Perugia (sab. h.15)

Pescara-Foggia (sab. h.15)

Spezia-Cittadella (sab. h.15)

Cosenza-Livorno (sab. h.18)

Padova-Cremonese (dom. h.21)

riposa Ascoli

Ultima modifica: 18 settembre 2018 9:05