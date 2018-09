Lecce, Liverani gongola: “il gruppo crede in quello che fa”. Schiantato il Livorno, testa al Cittadella

Lecce ordinato, diligente e spietato. Questi i tre aggettivi più calzanti dopo il superbo 0-3 rifilato dai giallorossi al Livorno ieri sera, valso la seconda vittoria consecutiva e un bel balzo nell’ancora corta classifica. La marcatura in avvio di gara di La Mantia e la doppietta di Palombi (la seconda in quattro giorni) sono da stropicciarsi gli occhi, ma in generale il Lecce gira come deve: sinonimo, questo, che le gare di Benevento e Salernitana non sono state affatto un caso e che Ascoli è stata solo una giornata-no.

“È stata una vittoria importante che ci permette di dare continuità dopo il successo sul Venezia – spiega nel post match Fabio Liverani. Ad oggi abbiamo sempre fatto buone gare, racimolando poco. Ora invece tutto va nel verso giusto”.

Un Liverani che dopo aver letto bene la gara di sabato scorso, stavolta non sbaglia nulla nel suo scacchiere iniziale, al netto dei cinque cambi di titolari rispetto all’ultima gara. I vari Marino, Venuti, ma soprattutto gli attaccanti La Mantia e Palombi girano a dovere. “I ragazzi lavorano e credono in quello che fanno – prosegue. Oggi il premio è al loro impegno, al loro sacrificio: direi che non c’è stata proprio partita.

Sullo 0-3 ho rivisto i fantasmi di Benevento? Ogni partita è una storia a sé, contro avversari obiettivamente diversi. Nelle prime due gare abbiamo subito due rimonte frutto anche di episodi: episodi che invece stasera ci hanno sorriso”.

Sui singoli il tecnico romano non si sbilancia, ma ai microfoni di Rai Sport dice la sua su Mancosu: “è un altro mio dilemma – confessa. È arrivato a Lecce con l’etichetta di mezzala. In C l’ho provato da trequartista, ma senza molti frutti. Quest’anno invece ci sta credendo molto di più: per me può fare tranquillamente il trequartista moderno.

Il ruolo del Lecce in questo campionato? Il nostro obiettivo è la salvezza, ma dentro di noi sappiamo di voler giocare per il massimo. Il responso ce lo darà solo il campo: noi di certo abbiamo le nostre certezze, le nostre idee e il nostro lavoro”.

Il Lecce, che oggi svolgerà un allenamento a Pisa in vista del prossimo, imminente, impegno casalingo di sabato prossimo contro il Cittadella (da valutare le condizioni di Petriccione, uscito nel finale toccandosi la coscia destra), si porta così a 8 punti in classifica, terzo miglior attacco del torneo (8 reti, meglio hanno fatto solo il Verona capolista e Benevento).

I risultati

Brescia 2 – Palermo 1

Cittadella 0 – Benevento 1

Livorno 0 – Lecce 3

Perugia 0 – Carpi 1

Pescara 2 – Crotone 1

Salernitana 1 – Ascoli 1

Verona 2 – Spezia 1

Cremonese-Cosenza (oggi h. 19)

Foggia-Padova (oggi h. 21)

ha riposato Venezia

La classifica

Verona 13, Pescara 11, Benevento 10, Cittadella 9, Palermo e Lecce 8, Cremonese*, Brescia, Crotone, Salernitana e Spezia 6, Ascoli e Padova* 5, Perugia e Carpi 4, Venezia 3, Cosenza* 2, Livorno 1, Foggia* -5. (*una partita in meno).

Prossimo turno 6^ giornata (28 sett – 1 ott)

Crotone-Brescia

Lecce-Cittadella

Salernitana-Verona

Spezia-Carpi

Venezia-Livorno

Ascoli-Cremonese

Cosenza-Perugia

Benevento-Foggia

Padova-Pescara

riposa Palermo

Ultima modifica: 26 settembre 2018 0:05