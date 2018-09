Serie B, subito la sosta dopo la seconda giornata. Una sola squadra a punteggio pieno, Lecce miglior attacco

Al termine dei primi 180 minuti, il campionato di Serie B si dimostra, anche quest’anno, imprevedibile ed equilibrato. Il torneo cadetto, iniziato a 19 squadre ma che già dal prossimo fine settimana potrebbe essere ancora una volta stravolto, non dà certezze, se non quella che tutte le tutte le compagini possono dire la loro.

Il campionato più discusso e travagliato degli ultimi anni è iniziato sommerso dalle polemiche dovute a fallimenti, mancati ripescaggi e carte bollate. Dopo le prime due giornate, c’è solo il Cittadella al comando della cortissima classifica. I granata padovani sono gli unici a punteggio pieno e dopo la vittoria clamorosa al debutto in casa contro la neo retrocessa Crotone, si confermano anche in trasferta, battendo di misura il Carpi, fermo ancora a 0 punti.

Tre, invece, le squadre a 4 punti: Perugia, Pescara e Padova sono ancora imbattute e hanno già festeggiato la loro prima vittoria stagionale. Nel dettaglio, gli umbri domenica sera hanno rifilato un netto 2-0 all’Ascoli; il Pescara, invece, si è imposto per 2 a 1 sul Livorno al debutto assoluto dopo che i granata, al primo turno, hanno aver osservato il riposo.

Molto bene il Padova che al suo ritorno in B regala ai suoi tifosi un pareggio e una vittoria nei due derby fin qui disputati: dopo pareggio a sorpresa sul campo della corazzata Hellas Verona, la truppa di Bisoli fa suo il match casalingo contro il Venezia.

Rialza subito la china il Crotone che dopo la delusione del debutto con le tre sberle rimediate dal Cittadella, regola la pratica Foggia con un roboante 4 a 1. Festival del gol anche tra Brescia e Spezia, con i padroni di casa capaci di imporsi per 3 a 2 dopo il KO della prima giornata a Venezia.

Solo pareggi, invece, per Lecce (miglior attacco del torneo al momento con 5 reti realizzate, e altrettante subite, trascinato al momento da Mancosu e Falco), Cremonese (brava a crederci fino al 2-2 finale a Palermo, ancora in difficoltà), Salernitana e lo stesso Palermo.

Un solo punto per Brescia, Ascoli, Benevento (una partita in meno), Cosenza e Verona. Le ultime due, però, non sono riuscite a disputare il loro match al “San Vito-Marulla” per impraticabilità del terreno di gioco e per questo i Lupi silani rischiano la sconfitta per 3-0 a tavolino.

Ancora a 0 Livorno e Carpi, mentre chiude la classifica il penalizzato Foggia che dopo l’incredibile vittoria contro il Carpi (4-2), torna sulla Terra dopo la trasferta di Crotone e resta a -5.

Ora è già tempo di sosta per tutti: il prossimo week-end, infatti, causa gli impegni delle Nazionali, anche il torneo cadetto si fermerà, per poi riprendere i prossimi 14-15-16 e 17 settembre per la terza giornata. CONI permettendo, perché venerdì 7 si discuteranno i ricorsi presentati dalle squadre di Serie C che sperano ancora in un ripescaggio. La B potrebbe quindi tornare a 20, 22 o addirittura 24 squadre. Al punto partirebbe un nuovo, diverso, campionato.

La classifica

Cittadella 6, Perugia, Pescara e Padova 4, Crotone, Spezia e Venezia 3, Lecce, Cremonese, Salernitana e Palermo 2, Benevento, Verona, Cosenza, Brescia e Ascoli 1, Livorno e Carpi 0, Foggia -5.

Prossimo turno 3^ giornata – 14-17 settembre

Venezia-Benevento (ven. h. 21)

Ascoli-Lecce (sab. h.15)

Brescia-Pescara (sab. h. 15)

Cittadella-Cosenza (sab. h. 15)

Cremonese-Spezia (sab. h. 18)

Salernitana-Padova (dom. h. 15)

Verona-Carpi (dom. h. 15)

Foggia-Palermo (dom. h. 21)

Livorno-Crotone (lun. h. 21)

riposa Perugia

Ultima modifica: 4 settembre 2018 8:29