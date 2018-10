Serie B: il Lecce tra le big, il Pescara si prende la vetta. Crisi Livorno e Venezia. Ora altra sosta

Si è chiusa ieri sera la settima giornata di campionato di Serie B e, certamente, un dato balza subito agli occhi: il Lecce è la vera rivelazione di questa primissima parte di stagione. La magistrale vittoria ottenuta dai giallorossi sul campo del quotatissimo Hellas Verona è la testimonianza di come le prestazioni iniziali di Meccariello e soci non siano state frutto del caso: lo 0-2 in casa dell’ex capolista – firmato La Mantia-Mancosu – proietta i salentini al terzo posto in classifica, a sole 3 lunghezze di distanza dalla nuova capolista Pescara.

Gli adriatici hanno trovato il primato – rimandato la scorsa settimana – grazie alla vittoria ottenuta contro il Benevento, altra big di questa cadetteria: decidono il solito Mancuso e Machin; in mezzo inutile la marcatura di Viola.

Appaiato al Lecce, a 12 punti, c’è lo Spezia, autore di due vittorie consecutive, l’ultima delle quali in trasferta in quel di Livorno: fa rumore il 3 a 1 finale del “Picchi”, non solo perché lancia i liguri in graduatoria, ma soprattutto perché getta in una crisi profonda gli amaranto toscani, ad oggi ultimi con soli 2 punti. Quattro sconfitte e due pareggi sono troppo pochi per la truppa di Lucarelli il quale adesso vede traballare la sua panchina.

Nel posticipo di ieri sera, invece, il Palermo suda sette camicie prima di avere ragione sul Crotone: ci pensa Nestorovski, al minuto 86, a riscattare la sconfitta subita la scorsa settimana dal Palermo. Per il Crotone di Stroppa, invece, il digiuno da vittorie perdura da quattro turni.

Si rilancia prepotentemente anche il Brescia che cala un poker da urlo al malcapitato Padova: 4-1 il tabellino alla fine del match con uno scatenato Donnarumma autore di una tripletta che permette lui di guidare la classifica dei marcatori. A Padova il successo manca dalla seconda giornata.

Rialza la china anche il Perugia che scaccia via gli spettri mettendo i grossi guai il Venezia: in terra umbra la decide Melchiorri con una rete al 53’ minuto. Per i lagunari invece è buio pesto: con un solo punto raccolto nelle ultime cinque gare, mister Stefano Vecchi si sente in forte discussione.

Termina a reti bianche il confronto tra Cremonese e Salernitana, mentre pesca la terza vittoria di fila lo scatenato Foggia di Grassadonia: allo stadio “Zaccheria” è un pirotecnico 3 a 2 contro l’Ascoli. La penalizzazione in classifica è solo un triste ricordo per i Satanelli che adesso puntano a tutta velocità alle zone nobili.

Infine, un punto per parte per Carpi e Cosenza: padroni di casa in avanti con Pasciuti, ma all’ultimo minuto arriva il pareggio di Baez. Situazione comunque poco rosea per entrambe le compagini.

Ora c’è tempo per tutti per tirare il fiato: il prossimo fine settimana, infatti, il campionato di Serie B si ferma per il secondo turno di stop della stagione, causa impegni delle Nazionali. Saranno quindi giorni utili per ricaricare le pile, rimettere insieme qualche pezzo e, chissà, anche per prendere decisioni eclatanti per alcuni protagonisti del torneo cadetto.

La classifica

Pescara 15, Verona 13, Spezia e Lecce 12, Cremonese e Palermo 11, Cittadella, Brescia, Benevento e Salernitana 10, Perugia 8, Crotone 7, Ascoli e Padova 6, Carpi 5, Foggia, Cosenza e Venezia 4, Livorno 2.

Prossimo turno 8^ giornata (19-22 ottobre)

Spezia-Pescara (ven. h21)

Ascoli-Carpi (sab. h15)

Cittadella-Brescia (sab. h15)

Cosenza-Foggia (sab. h15)

Crotone-Padova (sab. h18)

Salernitana-Perugia (dom. h15)

Venezia-Verona (dom. h15)

Lecce-Palermo (dom. h21)

Benevento-Livorno (lun. h21)

riposa Cremonese

Ultima modifica: 7 ottobre 2018 23:13