Lecce, la Serie B riparte da Benevento. La prima in casa contro la Salernitana: scarica il calendario

Dopo otto lunghissimi anni il Lecce ritorna in Serie B: la nuova era riparte da Benevento, teatro della prima gara di campionato, in programma nel fine settimana del 24-25-26 agosto. Sarà proprio contro la Strega giallorossa che la formazione guidata da mister Fabio Liverani farà il suo nuovo debutto nel calcio che conta, tornando a calcare i campi del torneo cadetto che ha visto l’ultima partecipazione dei giallorossi nella stagione 2009/10.

Sono stati sorteggiati questa sera a Milano i discutissimi calendari da parte della Lega B, dopo una lunghissima attesa, la quale ha deciso di accelerare i tempi, nonostante le tante battaglie giudiziarie che svariate squadre stanno portando avanti. Roster composto da 19, dunque, e tanti saluti ai ripescaggi voluti da almeno quattro club di Lega Pro (Catania su tutti).

Il debutto casalingo, invece, il Lecce lo affronterà contro la Salernitana, in programma sabato 1 settembre.

Alla 3^ di campionato si va ad Ascoli, alla 4^ si riceve il Venezia per poi andare a Livorno.

Alla 7^ giornata il Lecce farà visita al quotatissimo Verona, all’ 8^ aspetterà al Via del Mare i rosanero del Palermo. Alla 9^ l’atteso derby con il Foggia allo Zaccheria. Alla 15^ giornata sarà la volta di Lecce – Perugia.

Il Lecce riposerà alla 18^ giornata, cioè il 27 dicembre. Ultima del girone d’andata a La Spezia, dove gli uomini di liverani affronteranno i quotati liguri.

Il tabellone completo è disponibile nel file allegato in basso a questo articolo: basta cliccare su ‘SCARICA IL CALENDARIO’ per avere il quadro di tutte le partite del Lecce, nel comodo formato Pdf, facile da leggere e stampare.

Dunque, sembra che sia tutto pronto per partire: venerdì 24 il primo anticipo che aprirà ufficialmente il nuovo torneo, il giorno dopo il resto del primo turno.

Ogni giornata – turni infrasettimanali a parte(25 settembre, 30 ottobre, 27 dicembre, 26 febbraio, 2 aprile) – si giocherà dal venerdì al lunedì. Nel dettaglio:

– Venerdì ore 21: anticipo in chiaro su Rai Sport

– Sabato ore 15 e ore 18: una o più partite (in esclusiva su DAZN)

– Domenica ore 15 e ore 21: una o più partite (in esclusiva DAZN)

– Lunedì ore 21: una partita (in esclusiva su DAZN)

Ultima giornata fissata per sabato 11 maggio2019.

Insomma, sembra essere tutto pronto per tornare a far parlare, finalmente, il campo, ma non è detta l’ultima parola. Letante partite che si stanno giocando nei tribunali federali e amministrativi, infatti, potrebbero spingere la FIGC a non omologare il sorteggio delle partite avvenuto a Milano da parte della Lega B. In quel caso quella odierna sarebbe stata solo una bella cerimonia, ma praticamente inutile.

Entella verso la riammissione?

Difficile, però, a questo punto pensare a sostituire le fallite Bari, Cesena e Avellino con tre ripescaggi. Molto più probabile, invece, una riammissione (e non ripescaggio!) della Virtus Entellache il prossimo 7 settembre discuterà nel merito il suo ricorso contro la retrocessione in C.

Se la battaglia legale dei liguri dovesse concludersi con esito positivo, l’Entella verrà inserita nella rosa delle compagini di Serie B, che diverrebbe quindi a 20 partecipati. I biancoazzurri giocherebbero di volta in volta contro la squadra che, da calendario, avrebbe dovuto riposare.

SCARICA-IL-CALENDARIO

Ultima modifica: 14 agosto 2018 1:32