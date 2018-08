Lecce, una squadra… bellissima! Ecco le wags che vedremo ‘sfilare’ quest’anno al “Via del Mare”

Accanto a un grande uomo, c’è sempre una grande donna… e accanto a un gran giocatore c’è sempre una gran e bellissima donna. Modo di dire non fu mai più azzeccato nel mondo del calcio dove ogni calciatore può contare sul sostegno, il supporto e l’aiuto, non solo dei suoi tifosi ma anche di una compagna di vita, una moglie, una fidanzata, molto spesso bellissima e affascinante.

Il Lecce che riparte quest’anno dalla Serie B non si può dire non abbia fatto il pieno di wags, cioè di bellissime donne pronte ad affiancare e sostenere i loro uomini in campo. Il club giallorosso non solo ha allestito una rosa degna per il campionato che si appresta ad iniziare, ma sugli spalti può contare anche su un tasso di bellezza non indifferente. Allo stadio “Via del Mare”, infatti, quest’anno si potrebbe tranquillamente predisporre una passerella con tanto di tappetto rosso per accogliere le stupende compagne dei nuovi calciatori salentini.

Lady La Mantia da “Uomini e Donne”

Sul trono delle bellissime, ed è proprio il caso di dirlo, siede Silvia Raffaele, compagna del nuovo bomber Andrea La Mantia. Ex tronista di “Uomini e Donne”, Silvia è una vera e propria influencer sui social network: la sua pagina Instagram conta 787 mila followers e le sue foto fanno ogni giorno il pieno di “mi piace”.

Tiene il passo Ilaria Pettinari Coluccio, da quattro anni moglie dell’altro nuovo attante del Lecce: Ilaria e Stefano hanno dato alla luce due bellissimi figli, un maschietto e una femminuccia. Famiglia bellissima quella Pettinari, pronta tutta a popolare gli spalti della Tribuna Centrale.

Un’altra star del social network più in voga del momento è la bellissima Augusta Iezzi, fidanzata del neo acquisto Lorenzo ‘Lollo’ Venuti. Bionda e occhi chiari, foto fashion e cariche di colori per i suoi oltre 100mila follower che ogni giorno la riempiono di complimenti.

Amano già follemente il mare e il sole del Salento Simone Palombi e Valeria Michelangeli: i due condividono un cagnolino e la passione per i Negramaro.

#VigoMio

Le dedicherà sicuramente parate importanti Mauro Vigorito alla sua Veronica Muroni: lei sui social ha lanciato da tempo l’hastag #vigomio.

Claudia, invece, è la dolce metà di capitan Checco Lepore: il suo profilo Instagram è un tripudio di bellezza e amore verso Checco e la loro piccola Aurora.

Valeria Furno, invece, è la sposa di Fabio Lucioni: insieme hanno dato alla vita Gabriele che ora è pronto a fare il tifo per il suo papà con la nuova maglia giallorossa.

Marco Caldoroni ha invece accanto la bella Eleonora, con cui hanno un figlio e un cane, o come ama scrivere lei su Instagram, un vero “fratellino peloso”.

Ciccio e Hulk idoli dei social

Ciccio Cosenza e Giuseppe Torromino, poi, sono diventati dei veri e propri idoli su Instagram: le loro storiescon i loro piccoli e scatenati figli sono ormai celebri tra i tifosi. Accanto a loro le bellissime Carmen ed “Eli”.

Valeria è anche il nome di lady Mancosu, già vista più di una volta allo stadio “Via del Mare” nel corso delle ultime stagioni. Vale e Marco amano viaggiare insieme alla loro dolcissima figlia.

Sarà, invece, un volto nuovo la compagna di vita di Manuel Scavone, sui social nota come “Stefizec”.

Claudia Mastrorosa, infine, ha reso papà per la seconda volta Cosimo Chiricò. Prima la simpatica Giorgia, adesso la dolcissima Giulia: Mino dimostra tutto il suo amore per la sua famiglia sulle sue pagine social ufficiali, accompagnato dalla premurosa Claudia.

Insomma, anche loro, le wags, sono pronte a dare il via al campionato, accanto ai loro super campioni. Ora sappiamo bene a chi i giallorossi dedicheranno i loro gol in quelle meravigliose corse ai piedi degli spalti!

Ultima modifica: 19 agosto 2018 18:27