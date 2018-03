Testacoda Lecce-Akragas, per Liverni novità dalla trequarti in su. Le probabili formazioni e diretta tv su Telenorba

Un vero e proprio testa coda quello in programma questo pomeriggio nel girone C di Serie C. Il Lecce, primo della classe, a +7 sul Catania secondo, sarà ospite – a Siracusa – dell’Akragas, formazione ultima in graduatoria, in piena crisi di risultati e con una tifoseria che ormai ha i nervi a fior di pelle.

Per i salentini, quindi, sarà un test di maturità perché sbagliare l’approccio al match potrebbe risultare fatale. I giallorossi, numeri alla mano, non attraversano un periodo brillante, con un solo punto raccolto nelle ultime due uscite e a secco di reti da ben tre gare ufficiali (Coppa Italia compresa). Ecco perché mister Liverani (che ha comunque sottolineato le tante occasioni create dai suoi uomini), questa settimana ha dovuto lavorare più sulla testa dei suoi, chiedendo loro intensità, aggressività, corsa e velocità di manovra per questa ultima parte di stagione.

Torna Tsonev?

In campo oggi pomeriggio non ci saranno stravolgimenti di sorta, ma è probabile che qualcuno possa rifiatare in panchina a vantaggio di forze fresche. Nessuna novità, certamente, in difesa e a centrocampo: con l’infortunio a lungo termine di Riccardi, infatti, la coppia dei centrali sarà composta da Cosenza e Marino, con ai lati Lepore e Di Matteo; difficile privarsi poi di Arrigoni, Armelino e Mancosu, mentre dietro alle due punte potrebbe tornare Tsonev (con Costa Ferreira in panca). Per l’attacco, invece, Torromino sembra in vantaggio su Di Piazza, pronto con la sua specialità a far saltare gli equilibri a gara in corso, mentre Saraniti dovrebbe essere ancora preferito a Caturano.

In casa agrigentina, invece, l’aria è tutt’altro che serena. Mister Di Napoli – finito nel mirino della contestazione dei tifosi – cerca un risultato incredibile, quasi come quello ottenuto nella gara d’andata: uno 0-0 a dir poco sfortunato per il Lecce. Sarà un 3-5-2 per i padroni di casa con Vono in porta, Mileto, Pisani e Danese in difesa; Scrugli, Carrotta, Bramati, Sanseverino e Pastore nella folta linea mediana; Zibert-Moreo tandem offensivo.

La diretta su Teledue

Sul sintetico dello stadio “De Simone” arbitrerà il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Calcio d’inizio alle ore 14.30 con diretta TV su Teledue (gruppo Norba), canale 11 del d.g.t.

Ultima modifica: 3 marzo 2018 14:24