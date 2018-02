Questa sera il derby tra Bisceglie e Lecce: Riccardi torna titolare, abbondanza in attacco. Le probabili formazioni

Fa ancora discutere, e non potrebbe essere altrimenti, il modo in cui è stata gestita la questione-sicurezza in vista del derby di questa tra Bisceglie e Lecce, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C, girone C.

Nella giornata di ieri si è assistito al festival del “tutto il contrario di tutto”: ad inizio settimana, infatti, era stato dato il via libera ai soli tifosi giallorossi muniti di tessera del tifoso per poter accedere al settore ospiti dello stadio “Ventura”; poi improvvisamente – e tardivamente – il Prefetto della BAT ha riscontrato problematiche strutturali all’interno dell’impianto sportivo tali da far decidere la chiusura totale delle porte; problematiche, però, superate poche ore dopo, con lo stesso Prefetto che ha ritirato la sua decisione, riaprendo i cancelli ai tifosi, ma solo a quelli di casa, lasciando a bocca asciutta i 235 sostenitori giallorossi che avevano acquistato il biglietto.

Una solita commedia all’italiana, nella quale a farne le spese sono ancora una volta i tifosi salentini, e che ha scatenato le ire, in tarda serata, della società di via Costadura.

Sta di fatto, tuttavia, che il giorno della partita è arrivato: questa sera, dovrà essere solo il campo a gettare acqua sul fuoco delle polemiche. Sarà una sfida insidiosa, piena di tranelli – come ha spiegato ieri in conferenza mister Liverani. Il Lecce capolista è chiamato a una nuova prova di maturità, su un campo caldo, anzi scottato, per difendere ancora una volta la solidità della vetta della classifica.

Le scelte di Liverani

Non saranno a disposizione Ciccio Cosenza e Andrea Tabanelli: il primo è squalificato, mentre il secondo, neo acquisto, non è stato convocato dallo staff tecnico per via un risentimento muscolare. Rispetto all’ultima uscita contro il Catanzaro, però, tornano arruolabili Costa Ferreira e Sasà Caturano, desiderosi entrambi di una maglia da titolare.

Davanti al portiere Perucchini, dunque, Fabio Liverani potrebbe optare per Lepore, Marino, Riccardi e Di Matteo (con il duttile Legittimo pronto a entrare a gara in corso nel cuore della difesa o da terzino); l’infaticabile Arrigoni guiderà la manovra, con Armellino e Mancosu, mentre per la trequarti Tsonev sembra favorito su Costa Ferreira; in attacco, dopo l’esordio col botto, semaforo verde per bomber Saraniti, affiancato da Di Piazza.

I baresi guidati dal preparatore dei portieri

In casa nerazzurra, invece, le incognite sono davvero tante. In settimana è stato esonerato mister Zavettieri, con la squadra affidata – almeno per questa gara – al preparatore dei portieri Alberga. Il tecnico non snaturerà la veste tattica del Bisceglie che si presenterà con in campo con il 3-5-2 formato da: Crispino tra i pali, Petta, Delvino e Jurkic in difesa, Diallo, Vrdoljak, Toskic, D’Ancora e Azzi nella folta linea mediana, Ayna e D’Ursi in attacco. L’ex Lecce Montinaro potrebbe partire dalla panchina.

A dirigere l’incontro sarà il signor Daniele Viotti della sezione di Tivoli: fischio d’inizio alle ore 20.45 con diretta tv su Sportitalia (ch.60).

Ultima modifica: 9 febbraio 2018 10:50