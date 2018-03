Il Lecce a Caserta ritrova Armellino e non solo. Le probabili formazioni: gara in diretta TV su Telenorba

Dato che in casa la capolista sta stentando, allora non resta che sperare nel trend positivo in trasferta. Per il Lecce capolista il pareggio interno di giovedì sera contro la Fidelis Andria va subito in archivio perché questo pomeriggio si torna in campo.

Come ha confermato mister Fabio Liverani nella conferenza della vigilia, tornare subito in campo può essere un bene perché le tossine di una mancava vittoria vanno smaltite il prima possibile. E farlo sul campo della Casertana può essere un’ulteriore prova di forza per capitan Lepore e compagni che in trasferta, nelle ultime settimane, stanno trovando il modo di esprimersi al meglio (i giallorossi sono la miglior formazione per rendimento esterno di tutto il campionato), mentre in casa le ultime tre gara hanno fruttato appena 2 punti.

Confermare il vantaggio di 7 punti su Trapani e Catania anche al termine di questa giornata, sarebbe l’ideale per la prima in classifica, ma vincere oggi è impegno tutt’altro che agevole.

Tornano i terzini ‘titolari’

Liverani, ad ogni modo, sa che dovrà tirare il massimo dalla sua truppa che, alla terza partita in sei giorni, per forza di cose cambierà alcuni interpreti. Su tutti, potrebbero tornare ad indossare una maglia da titolare, i due terzini titolari della rosa, Lepore e Di Matteo, assenti nelle ultime due uscite. Confermati nel cuore della difesa, invece, Cosenza e Marino, davanti al portiere Perucchini.

In mediana, invece, Arrigoni e Mancosu sono sicuri del posto, e potrebbe tornare in campo Marco Armellino, rimasto a riposo in settimana per uno stato influenzale. Per la trequarti, Tabanelli potrebbe vedersi confermato, così come il duo offensivo Torromino-Di Piazza, con Saraniti pronto a subentrare dopo aver superato l’acciacco muscolare.

Falchetti guidati da Turchetta

I padroni di casa, invece, arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta rimediata sul campo della Reggina che ha interrotto una serie di sette risultati utili consecutivi. Uno score di tutto rispetto per gli uomini di mister D’Angelo che si schiereranno con il 3-5-2: Forte tra i pali, Palak, Lorenzini e De Marco in difesa; Meola, Carriero, De Rose, Romano e Finizio compongono la folta mediana; Padovan e l’ex Lecce Turchetta in avanti.

Allo stadio “Pinto” arbitrerà il signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo: calcio d’inizio alle ore 14.30 con diretta TV su Teledue (gruppo Norba), canale 11 del d.g.t. .

Ultima modifica: 25 marzo 2018 8:30