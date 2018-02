Il Lecce recupera capitan Lepore: “dispiace per la Coppa, ma ora testa alla Sicula, è una finale”

Adesso testa solo al campionato. Archiviata la brutta sconfitta giunta in settimana per mano del Cosenza, costata l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, per il Lecce ora tutte le energie fisiche e mentali sono per il campionato, dove i giallorossi guardano tutti dall’alto, a +7 sulla seconda in classifica.

Smaltita la gara infrasettimanale, quindi, i salentini proseguono il loro lavoro in vista del prossimo impegno contro la Sicula Leonzio: quella in programma domenica pomeriggio sarà una sfida ostica, contro una squadra decisamente in salute, reduce da 3 vittorie e un pareggio negli ultimi quattro turni.

Mister Liverani per la partita sul campo di Catania dovrà ancora fare i conti con un paio di defezioni: anche nella giornata di ieri, infatti, Tabanelli e Tsonev (che ieri ha messo la firma sul rinnovo del contratto fino a giugno 2021) hanno proseguito un lavoro personalizzato, mentre è rientrato in gruppo Checco Lepore, assente nell’ultima uscita contro il Bisceglie per un problema fisico.

Il capitano torna a disposizione

E proprio il capitano stamane ha incontrato i giornalisti, per la consueta conferenza di metà settimana. “Ieri – ha spiegato – dopo l’infortunio al ginocchio sinistro, ho svolto tutto l’allenamento con la squadra e sono a disposizione di mister Liverani. La sconfitta con il Cosenza? Dispiace, ci tenevamo e ci teniamo a far bene sempre. E’ venuta questa sconfitta, che a volte, però, può aiutare più di una vittoria” Ora però testa e cuore rivolte all’impegno contro la Sicula: “per noi a livello mentale è come una finale – conclude – come fosse l’ultima gara. Dovremo e essere determinati e sicuri nei nostri mezzi per fare la partita perfetta.”

Per oggi altra seduta pomeridiana, a porte chiuse, allo stadio “Via del Mare”

Ultima modifica: 16 febbraio 2018 10:57