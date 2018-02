Serie C, per il Lecce autostrada per la B. Manita del Monopoli al Catania, crisi Virtus Francavilla

Un punto guadagnato o due punti persi? È questo il dubbio amletico che dilaga sui social da parte dei tifosi del Lecce: la squadra nel pomeriggio di ieri ha impattato per 0-0 in trasferta contro la Sicula Leonzio. Una partita analgesica che però sembra essersi messa sui binari perfetti per i giallorossi, capaci di colpire due traverse con Saraniti e Mancosu.

Poi le notizie veramente belle sono arrivate da Monopoli, dove i padroni di casa hanno strapazzato il Catania secondo della classe, e allora per la truppa guidata da mister Liverani mero controllo del match, senza correre rischi, fino al triplice fischio finale. Conti alla mano, quello ottenuto al “Massimimo” è un punto d’oro (dopo 3 tre della scorsa settimana presi a Catanzaro) perché consente ai salentini di allungare a +7 sugli etnei. A questo punto della stagione potersi permettere due uscite a vuoto è un lusso che nessun altro può permettersi.

Non così, invece, può dirsi in casa Catania: il 5 a 0 sbattuto in faccia al “Veneziani” fa malissimo ai rossoblu, caduti sotto i colpi di Salvemini, Genchi, Sounas, Longo e Mangni. Crisi nera e profonda per gli etnei (appena un punto in 180 minuti), mentre per i Gabbiani baresi è un nuovo ciclo magico, con cinque risultati utili consecutivi e piena zona playoff agguantata.

Ritorna al successo, poi, il Trapani che liquida in rimonta la pratica Paganese: azzurrostellati in vantaggio con Cuppone, poi i padroni di casa rimontano e sorpasso con Scarsella, Evacuo, Marras e Campagnacci per il 4 a 1 finale.

Bene il Matera, crisi Virtus

Rialza la china anche il Matera che davanti al pubblico amico batte per 2 a 0 il Siracusa: decidono le marcature di Sartore e Casoli. Bene anche il Rende che rifila un netto 3-0 al Fondi: in rete Ricciardo, Actis Goretta e Ferreira.

Vittoria esterna, invece, per il Catanzaro che in dieci uomini batte per 2 a 1 l’Akragas, ultimo in classifica: apre le danze spighi, pareggia Mileto, ma Corado manda in orbita i calabresi. Brutto KO per la Juve Stabia (prossimo avversario del Lecce) che al “Menti” di Castellammare lascia passare il Bisceglie: finisce 0-2 con i gol di D’Ursi e Jovanovic.

È crisi anche per la Virtus Francavilla: i brindisini, infatti, non vincono da sei turni, galleggiano sulla zona playoff e ieri si sono fatti superare dalla Casertana. Decide la rete di Pinna giunta in pieno recupero.

Nel posticipo di questa sera, derby calabrese tra Cosenza e Reggina.

La classifica

Lecce 56, Catania 49, Trapani 44, Siracusa 39, Rende 38, Monopoli e Matera 37, Cosenza* 35, Juve Stabia 33, Virtus Francavilla 32, Catanzaro 31, Sicula Leonzio e Bisceglie 30, Reggiana* 27, Casertana 26, Fondi e Paganese 23, Andria 20, Akragas 11.

*una gara in meno

Prossimo turno 27^ giornata (dom. 25 febbraio)

Catanzaro-Rende

Sicula Leonzio-V.Francavilla

Siracusa-Monopoli

Bisceglie-Akragas

Cosartana-Cosenza

Fondi-Matera

Lecce-Juve Stabia

Paganase-Andria

Reggina-Trapani

riposa Catania

Ultima modifica: 19 febbraio 2018 9:06