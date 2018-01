Serie C, Lecce e Catania soffrono ma vincono: ancora 4 punti di distanza. Rialza la china il Trapani

Dopo il pareggio nello sconto diretto, le prime due in classifica riprendono la marcia. Lecce e Catania vincono entrambe nella 23^ giornata di campionato e si mantengono a 4 punti di distacco l’una dall’altra.

Vittorie di sofferenza, ma molto importanti sia per i salentini che per gli etnei: il Lecce sbanca il difficile e proibitivo campo del Rende grazie a un gol di Ciccio Cosenza, giunto nel secondo tempo. Una vittoria sofferta per i giallorossi, l’unica in trasferta in questa giornata, che sbrogliano la matassa biancorossa grazie a una rete giunta da calcio piazzato: per il resto tante sportellate, tante spinte e poche vere occasioni da gol.

La capolista, così, blinda ancora il primato e lo fa al termine di una prestazione da vera big del campionato: il traguardo finale passa anche e soprattutto da questi successi vibranti.

Gli etnei si aggiudicano il posticipo

Nel posticipo, risponde al Lecce il Catania che con un gol di Tedeschi giunto dopo poco più di un minuto dall’avvio di gara permette di superare l’esame Virtus Francavilla. Una marcatura “a freddo” che però non manda in tilt i brindisini: il risultato però non cambia più e per i 10mila dello stadio “Massimino” arrivano 3 punti che fanno ancora sperare.

Torna al successo anche il Trapani che, dopo un digiuno di quattro turni, riassapora il gusto della vittoria grazie al 3-1 rifilato alla Juve Stabia: i campani passano in vantaggio al 10’ con Bachini, ma dopo due giri di lancette d’orologio Scarsella rimette tutto in pari. Nella ripresa Evacuo e Murano completano il sorpasso.

Torna a sorridere anche il Siracusa che dopo KO casalingo contro il Rende, questa volta – ancora in casa – rifila un netto 3 a 0 al Fondi: gol decisivi di Liotti, Parisi e Catania.

Tanti pareggi

Pareggiano per 1-1 sia il Matera che il Cosenza: i lucani impattano in casa contro la Reggina (gol di Dugandzic e Sparacello), mentre i calabresi si fanno stoppare dall’Andria, passata in vantaggio con Rada e ripresa dal rigore di Loviso.

Vittoria di misura, invece, da parte del Catanzaro che con un gol di Infantino liquida il Bisceglie al “Ceravolo”. Una rete per parte tra Monopoli e Sicula Leonzio (Sarao e Marano i marcatori). In chiave salvezza, infine, importante successo della Paganese sull’Akragas con un gol di Tascone. Per i siciliani, sempre più ultimi, questa potrebbe essere stata l’ultima gara sul campo prima di un probabile fallimento societario.

Classifica

Lecce 49, Catania 45, Trapani 40, Siracusa 35, Rende 34, Cosenza e Matera 33, Virtus Francavilla e Monopoli 30, Juve Stabia 29, Catanzaro 28, Bisceglie 27, Reggina 25, Sicula Leonzio 23, Fondi e Andria 22, Casertana 21, Paganese 19, Akragas 10.

Prossimo turno 24^ giornata (dom. 4 febbraio)

Akragas-Casertana

Lecce-Catanzaro

Reggina-Fondi

Andria-Catania

Cosenza-Siracusa

Juve Stabia-Paganese

Sicula Leoncio-Bisceglie

V.Francavilla-Rende

Matera-Monopoli

riposa Trapani

Ultima modifica: 29 gennaio 2018 23:21