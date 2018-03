Lecce, pancia a terra e continuare a vincere. Domani c’è il derby contro l’Andria, Saraniti KO. Liverani: “stiamo bene”

Non c’è che dire: la vittoria nel monday night sul campo del Cosenza ha ulteriormente rafforzato le convinzioni e le quotazioni del Lecce che, a otto turni dal termine della stagione, guida la classifica del girone C della Serie C con 7 punti di vantaggio sul Catania, secondo in classifica. Un borsino di vantaggio niente male per la truppa di Liverani che adesso deve solo continuare a fare il suo, senza adagiarsi, senza cullarsi sugli allori che sono solo all’orizzonte.

Molto probabilmente sarà questa la settimana decisiva: messi in saccoccia i 3 punti conquistati in terra calabrese, infatti, per i giallorossi domani c’è l’esame casalingo nel derby contro l’Andria, prima dell’altra trasferta – domenica pomeriggio – in quel di Caserta.

Inutile dire che se dovessero arrivare altre due vittorie potrebbe essere anche superfluo ‘controllare’ i risultati degli etnei (oggi impegnati a Bisceglie). Ma prima di ogni calcolo c’è da disputare una gara insidiosa, rognosa, contro i cugini baresi della Fidelis reduci dalla vittoria casalinga contro il Catanzaro di pochi giorni fa.

Liverani: “siamo pronti per la volata finale”

Un esame da non sottovalutare: l’Andria occupa la terzultima posizione in classifica, ma i testa-coda nascondono sempre le principali insidie.

“Quando si vince la stanchezza è sempre meno, questo vale sempre. La squadra è pronta per questo rush finale, sta bene – spiega Liverani. La bellezza estetica di una partita dipende da tanti fattori ed andando verso il finale della stagione è normale che aumenti la tensione. Con la Fidelis Andria sarà sicuramente una partita difficile, ma abbiamo tutti i mezzi, la forza e l’entusiasmo per cercare di portare a casa i tre punti”.

Per la gara di domani, inevitabilmente, ci saranno dei cambiamenti nella formazione iniziale: non solo perché tre gare in sei giorni rappresentano un dispendio di energie non di poco conto, ma anche perché il tecnico romano dovrà fare i conti con alcune assenze importanti. Oltre ai lituani Dubikas e Megelaitis impegnati con la loro Nazionale, infatti, non sarà della causa il bomber Andrea Saraniti: il capocannoniere del torneo, decisivo nel blitz a Cosenza, infatti, resterà a riposo per smaltire un fastidio muscolare, sperando di tornare utile per la prossima trasferta.

“Per la gara di domani – conclude il mister sul sito della società – sceglierò gli undici non pensando alla successiva gara con la Casertana, ma per mandare in campo la formazione migliore per vincere questa partita”.

Biglietto gratis per Lecce-Siracusa

Infine, l’US Lecce comunica di affiancare il Rotary Club Lecce nella Giornata della donazione del Sangue. Coloro i quali sabato 24 marzo dalle ore 08.00 alle ore 13.00 si recheranno presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Vito Fazzi per dare il loro contributo, riceveranno un biglietto omaggio per la gara Lecce – Siracusa del 31 marzo.

