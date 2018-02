Il Lecce riprende gli allenamenti: domenica non si può fallire. Il Catania esonera Lucarelli

Meglio di così non si poteva stare. Il Lecce si gode la vetta solitaria della classifica con un vantaggio cospicuo, di ben 7 punti, frutto del pareggio ottenuto domenica scorsa contro la Sicula Leonzio e della concomitante sconfitta del Catania, per 5 a 0, in quel di Monopoli. E così, mentre gli etnei esonerano mister Cristiano Lucarelli (in pole position per la panchina c’è Toscano), i giallorossi si ritrovano nel pomeriggio per riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno.

Domenica pomeriggio, infatti, allo stadio “Via del Mare” arriva la Juve Stabia, reduce dalla brutta sconfitta interna contro il Bisceglie, e per i salentini ci sarà l’incredibile opportunità di allungare, in caso di vittoria, a +10 sui siciliani che proprio domenica osserveranno il loro turno di riposo. Sarebbe una batosta psicologica non indifferente per i rossoblu.

La carica di Ciccio Cosenza

“Il punto ottenuto domenica scorsa a Catania contro la Sicula è di quelli che fanno la differenza – commenta il gladiatore della difesa giallorossa Ciccio Cosenza. Abbiamo affrontato una squadra che è tra le più in forma, su un campo pessimo. Nella prima frazione abbiamo colpito due traverse, poi abbiamo capito che poteva essere una di quelle gare in cui il pallone non ne vuole sapere di andare in porta. Ci prendiamo e ci teniamo stretto questo punto. Nel prossimo turno il Catania riposa? A prescindere dal fatto che il Catania riposi, noi pensiamo in casa nostra. Avremo la possibilità di allungare e l’opportunità che si presenta è di quelle da non perdere. Affronteremo la Juve Stabia, un avversario ferito per l’ultima sconfitta, un avversario tosto, ma noi giocheremo nel nostro stadio, davanti al nostro pubblico e sappiamo quello che vogliamo.”

Nel pomeriggio, quindi, appuntamento agli ordini di Liverani: da valutare ci saranno le condizioni di Tsonev e Tabanelli, assenti per infortunio nell’ultima trasferta.

Ultima modifica: 20 febbraio 2018 11:55