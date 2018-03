Il Lecce vuole blindare il primato: Saraniti-Torromino per far male al Matera. Le probabili formazioni: diretta su Sportitalia

Sarà un Lecce determinato a voler blindare a doppia mandata la vetta della classifica quello che oggi pomeriggio scenderà in campo allo stadio “Via del Mare”, dove riceverà il Matera allenato da mister Auteri. Una gara tra le più insidiose della stagione, non solo per i valori delle due compagini e per i precedenti non sempre sorridenti ai giallorossi, ma anche e soprattutto per lo stato di forma che attraversano i lucani, reduci da tre vittorie consecutive che hanno valso, al momento, in quarto posto in classifica.

I salentini, invece, giungono dal successo di sabato scorso ottenuto contro l’Akragas, ma devono anche riscattare il KO casalingo – il primo della stagione – rimediato contro la Juve Stabia. 7: questi i punti di vantaggio sul Catania (oggi impegnato nel derby contro la Sicula Leonzio) che la truppa capitanata da Checco Lepore vuole conservare anche al termine di questo turno.

Mister Fabio Liverani sa bene delle tante insidie che nascondono gli uomini del Bue, fatte soprattutto di qualità e doti tecniche individuali di tutto rispetto. Per superare lo scoglio, allora, il Lecce scenderà in campo con la formazione migliore a disposizione, quella con gli uomini che più di tutti hanno fornito garanzie nell’ultimo periodo.

Le scelte

Assente Sasà Caturano per un fastidio al ginocchio, dunque, saranno Torromino e Saraniti a comporre il duo offensivo, con Di Piazza pronto a giocarsi le sue straordinarie carte a partita in corso, come è bravo spesso a fare. Alle spalle delle due punte potrebbe così agire Tsonev, mentre non dovrebbero esserci sorprese in difesa e centrocampo con Lepore, Cosenza, Marino e Di Matteo davanti a Perucchini, e Arrigoni, Mancosu e l’ex Armellino in mediana.

4-2-3-1, invece, per Gaetano Auteri che vuole continuare a infilare risultati positivi con il suo Matera. In campo dal 1’, quindi, Mittica; Angelo, De Franco, Scognamillo e Sernicola in difesa; Urso-Casoli come cerniere tra i reparti, Di Livio, Tiscione e il discusso Strambelli al centro, a sostegno dell’unica punta Dugandzic.

Tante “giallorosse girls” sugli spalti

All’andata risolse la disfida un bolide dalla distanza di Marco Mancosu: la speranza dei tifosi (oggi in gran numero sugli spalti soprattutto grazie alla promozione che prevede l’ingresso gratis allo stadio di tutte le donne) è quella di godersi un’altra bella vittoria.

Arbitrerà il match il sig. Luca Massimi della sezione di Termoli: calcio d’inizio alle ore 18.30 con diretta TV su Sportitalia, canale 60 del dgt.

Ultima modifica: 11 marzo 2018 1:37