Lecce, da oggi basta errori: contro il Fondi in campo l’undici più collaudato. Le probabili formazioni

Certi treni passano anche più di una volta: l’importante è però non scherzare troppo con il destino e con la buona sorte, perché ci vuole davvero poco per perdere nuovamente il destino dalle proprie mani. Se lo ricordi questo il Lecce che nel giro di una settimana è passata da uno scoramento pressoché totale – dopo il pareggio interno contro il Siracusa – a un rinnovato entusiasmo, considerato il ritorno al successo sul campo della Reggina, ma soprattutto alla luce dei risultati delel dirette concorrenti, Catania e Trapani, frenate rispettivamente da Juve Stabia e Virtus Francavilla.

Per i giallorossi, quindi, torna tutto nelle mani di mister Liverani e dei suoi ragazzi che, a tre partite dalla fine, con 9 punti potranno dare il via a dei festeggiamenti fin troppo rimandati. Vincere: adesso non conta altro.

La prima, vera, grande finale è quella odierna: al “Via del Mare” arriva il Racing Fondi, penultima forza del campionato, in piena lotta per non retrocedere. Una squadra viva, ma ferita: nell’ultimo turno, infatti, i laziali sono riusciti a segnare 4 reti, ma non per questo sono riusciti a evitare la sconfitta casalinga contro la Paganese (4-5). Ma il vero avversario del Lecce è forse il Lecce stesso: ecco perché mister Fabio Liverani oggi pomeriggio punterà sulla stessa formazione delle ultime due uscite, con in panchina il reintegrato Mario Pacilli, elemento di assolute doti tecniche, utili in caso di necessità.

AAA cercasi vittoria casalinga

Perucchini allora tra i pali, Lepore, Cosenza, Marino e Ciancio in difesa (Di Matteo ancora out), Arrigoni il solito playmaker, affiancato da Armellino e Mancosu, Costa Ferreira alle spalle di Saraniti e Di Piazza. Questo l’undici titolare per tentare di ritornare al successo in casa che latita dal lontanissimo 4 febbraio scorso.

C’è l’ex Corvia

In casa Fondi, invece, si fanno sentire le assenze pesanti di Lazzari e di bomber Nolé: l’attacco lo guiderà, dunque, l’ex giallorosso Daniele Corvia. Il tecnico Luiso, così, opterà per un classico 4-4-2 con Elezaj in porta, Mangiaviti, Vastola, Ghinassi e Paparusso a comporre la seconda peggior difesa del torneo, Addesso, Quaini, De Martino e Coticchia in mediana, Corvia-Mastropietro tandem offensivo.

Il match, che potrebbe valere una grossa fetta di stagione, sarà diretta dal signor Vincenzo Valiante della sezione di Salerno: calcio d’inizio alle ore 14.30.

