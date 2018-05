Lecce, a Monopoli la passerella finale. Le probabili formazioni: spazio a chi ha giocato meno

Sarà una domenica di puro sport e pura festa quella che celebra l’ultima giornata di campionato nel girone C della Serie C, l’ultima per il Lecce che dal prossimo anno calcherà i campi della cadetteria. I giallorossi chiuderanno la regular season a Monopoli, in un derby pugliese carico di entusiasmo. Da una parte i salentini che domenica scorsa hanno tagliato l’ambito traguardo della promozione dopo 6 anni di terza serie, dall’altra i gabbiani baresi che si sono già assicurati uno storico posto per i playoff.

Obiettivi centranti, dunque, per entrambe le formazioni che quindi oggi saluteranno il campionato prima di pensare ai prossimi impegni: per i giallorossi c’è la SuperCoppa contro Livorno e Padova, mentre per i biancoverdi c’è l’ambizione di voler continuare a stupire. Ecco perché quello di oggi sarà un derby all’insegna dello sport più vero e bello, ma non per questo mancheranno le emozioni. Da entrambe le parti, c’è la volontà di voler chiudere con una vittoria il torneo: il Monopoli vuole salutare al meglio il pubblico amico strappando gli ultimi 3 punti ai campioni del campionato e guadagnare una posizione migliore in vista degli spareggi; il Lecce, dal canto suo, vuole concludere al meglio una settimana di festa e gioia, rispondendo sul campo ai cugini baresi che da sempre sognano di fermare la truppa di mister Liverani.

Assenti Lepore, Cosenza e Tsonev

Ad ogni modo in campo ci sarà spazio per chi ha giocato meno in questi mesi. Soprattutto tra gli ospiti, il tecnico romano è intenzionato a dare una maglia da titolare a chi si è visto poco in stagione: tra i pali Perucchini festeggerà il suo en plein in campionato con la presenza numero 35, mentre in difesa – considerate le assenze dell’infortunato Lepore e dello squalificato Cosenza – spazio a Ciancio, Marino, Legittimo e Di Matteo; difficilmente Arrigoni rifiaterà e sarà affiancato da Selasi e Armellino; sulla trequarti Tabanelli è pronto a tornare dal 1’, agendo alle spalle di Caturano e Saraniti, ancora in corsa per il titolo di capocannoniere del Girone.

Per mister Scienza, invece, sarà 3-5-2 con Menegatti; Mercadante, Bei, Tafa; Rota, Scoppa, Sounas, Longo, Donnarumma; Genchi, Sarao.

Allo stadio “Veneziani” di Monopoli pubblico delle grandi occasioni con oltre 500 tifosi di fede leccese che hanno mandato sold-out il Settore Ospiti. Arbitrerà il signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti: calcio d’inizio alle ore 14.30 (la gara verrà trasmessa in differita di mezzora, dalle ore 15, sul canale 56 di RaiSport).

Ultima modifica: 6 maggio 2018 1:00