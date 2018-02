Ecco Selasi: “Lecce società ambiziosa, non ho esitato ad accettare”. Venerdì anticipo a Bisceglie: squalificato Cosenza

Eccolo l’ultimo tassello, il calciatore arrivato a poche ore dalla chiusura definitiva della sessione del calciomercato di gennaio in casa Lecce: Ransford Selasi adesso è a tutti gli effetti un calciatore a disposizione di mister Fabio Liverani.

Il giovane ghanese, 21 anni, centrocampista centrale abile sia come vertice alto che vertice basso, è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Pescara di Zeman e, con 50 presenze in Serie B nel curriculum, è pronto adesso a contribuire alla causa giallorossa. Il suo nome era stato accostato a quello della società di via Costadura già da metà mercato, ma i suoi problemi fisici (curati in una clinica privata) ne hanno tardato l’ingaggio, fino al via libera definitivo da parte dello staff medico.

“Oggi è la giornata di Selasi – esordisce il DS Meluso – elemento forte, duttile e tecnico. Completa il reparto della mediana perché porta con sé un bagaglio di esperienza importante: arriva in prestito con diritto di riscatto sperando, ma ne sono certo, che tutto andrà per il meglio. Per il resto, ho fatto delle valutazioni complessive e ho visto un Trapani molto rinforzato: sono loro la nostra vera antagonista. Noi abbiamo innalzato il livello competitivo della squadra e a tutti i ragazzi ho detto che la concorrenza deve portare a pensare all’insieme, e non al singolo. E’ fisiologico che ogni settimana ci sarà qualche scontento che avrebbe voluto giocare di più, ma è normale. Ma bisogna ragionare da squadra, altrimenti non si vince. I segnali di Liverani sono stati molto chiari e anche dal campo ho visto che chi entra prova a fare il suo meglio. La dentatura di Lo Monaco sul nostro deretano? Ad ognuno il suo stile”.

“Arrivo in una società ambiziosa – dichiara in apertura Selasi – tra le poche in Italia. Mi hanno cercato da tanto: ho sentito subito fiducia in me e non ho esitato ad accettare la chiamata. Vengo dopo un periodo di 6 mesi di stop per un problema all’adduttore: oggi sto molto, molto, meglio: già ieri ho iniziato a prepararmi con la squadra.

Il mio ruolo? Ho iniziato da playmaker, poi ho fatto anche la mezz’ala: sono un elemento duttile er il centrocampo e sono a disposizione del mister. Mi piace anche attaccare, anche perché arrivo dalla corte di Zeman, un allenatore che parla poco ma che fa lavorare tanto”.

“Contro il Catanzaro un Lecce affamato”

Ora è in tutto e per tutto a disposizione dell’allenatore: sarebbe dovuto arrivare in Salento nella giornata di oggi, ma la sua voglia di mettersi all’opera in giallorosso lo ha spinto a partire già nella giornata di domenica quando dalla panchina ha assistito alla vittoria dei suoi compagni contro il Catanzaro.

“Ho visto un Lecce molto forte – dice – che non molla mai: i ragazzi non si sono arresi dopo il pareggio subito. Si vede che c’è tanta fame e questo mi ha colpito fin dall’inizio”.

Tutti disponibili per il derby

Intanto già nella giornata di ieri è ripresa la preparazione in vista del prossimo impegno: venerdì il Lecce sarà impegnato nell’anticipo sul campo del Bisceglie che poche ora fa ha esonerato mister Zavettieri. Ieri, i giocatori che sono scesi in campo domenica scorsa hanno svolto una seduta in piscina, mentre gli altri si sono allenati regolarmente. In terra barese non ci sarà Ciccio Cosenza, squalificato dal Giudice Sportivo, mentre Costa Ferreira e Caturano sono rientrati nel gruppo dopo i malanni fisici degli ultimi giorni: oggi altra seduta alle ore 15.30 al Via del Mare.

Ultima modifica: 6 febbraio 2018 16:02