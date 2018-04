Dopo i giorni in ritiro si torna in campo: il Lecce a Reggio per ritrovare se stesso. Le probabili formazioni e diretta su TeleNorba

Una settimana di ritiro e una trasferta insidiosa per ritrovare non solo la vittoria, ma soprattutto la propria identità. Ecco il compito del Lecce che, reduce dall’amaro pareggio di sabato scorso contro il Siracusa, questo pomeriggio tornerà in campo in quel di Reggio Calabria con il chiaro intento di non perdere definitivamente il treno della promozione diretta, il quale da qualche settimana è sulla via del deragliamento.

Ecco perché la società ha deciso di spedire tutta la rosa a Roma prima di sfidare la Reggina: cinque giorni di ‘clausura’, lontani da mugugni e pressioni, che tutti i tifosi sperano siano stato utili a riportare il sereno in un collettivo che da qualche mese ha palesato una involuzione non di poco conto.

Out Torromino e Di Matteo

In terra capitolina, al chiuso degli allenamenti, mister Fabio Liverani avrà avuto modo di parlare, osservare e riflettere: la rosa si è allenata in modo fitto, anche se due pedine sono venute meno per qualche acciacco. Si tratta di Torromino e Di Matteo, allenatisi in differenziato, e che per questo non vedremo all’opera al “Granillo”.

Difficile, però, ipotizzare le possibili scelte del tecnico romano: certamente sarà ancora 4-3-1-2, ma l’atteggiamento farà la differenza. Con Perucchini tra i pali, i terzini saranno Lepore e Legittimo, con Ciancio pronto a subentrare in caso di necessità. A guidare la difesa, il duo Cosenza-Marino, mentre in mezzo al campo Arrigoni agirà da regista con Mancosu e Armellino (incalzato da Tsonev).

Il trequartista potrebbe essere ancora Tabanelli, ma salgano le quotazioni di Costa Ferreira: in avanti, invece, pochi dubbi con Di Piazza e Saraniti, entrambi desiderosi di tornare al gol.

Occhio a Bianchimano

Ostico l’avversario di turno, la Reggina di mister Maurizi. I granata sono reduci dal turno di riposo, preceduto dal pareggio a Siracusa. Senza Garufi, Castiglia e Pasqualoni, i calabresi scenderanno in campo con il 3-5-2 che tanti grattacapi potrebbe creare al Lecce, soprattutto in mezzo. Cucchietti in porta, Laezza, Ferrani e Gatti in difesa; Hadziosmanovic, Giuffrida, La Camera, Mezavilla e Armeno nel folto centrocampo; Tulizzi-Bianchimano duo offensivo.

Con un orecchio anche a Brindisi per Virtus Francavilla-Trapani (il Catania giocherà domani sera in casa contro la Juve Stabia), il Lecce non ha più margini d’errore. Arbitrerà il signor Matteo Proietti della sezione di Terni calcio d’inizio alle ore 14.30. Diretta non solo streaming, ma anche TV su TeleDue (gruppo Norba), canale 11 del d.g.t. .

Ultima modifica: 8 aprile 2018 10:02