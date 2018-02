Serie C, il Cosenza ferma il Catania e il Lecce allunga per la fuga

Il Lecce vince anche non giocando… Al Catania di Lucarelli infatti, non riesce di rimanere in scia ai giallorossi e pareggia in casa per 2-2 la difficile sfida con il Cosenza, dopo essere stata in svantaggio di 2 marcature. Tuttavia, amlgrado la rimonta i punti di distanza dalla compagine di Liverani salgono a 6.

I giallorossi, capaci di imporsi nell’anticipo del venerdì sera contro il Bisceglie, sono ora proiettati all’impegno di Coppa Italia di categoria in programma mercoledì pomeriggio (ore 16.30) al “Via del Mare”: sarà l’occasione giusta per dare fiato e corsa a chi gioca meno, prima di rituffarsi al campionato.

Le altre

Nel resto delle gare, molla definitivamente gli ormeggi il Trapani che pareggia a reti bianche sul campo della Casertana (rimasta anche in dieci dopo il rosso di Padovan al 56’) e scivola a -14 dalla vetta. Per i granata siciliani il sogno promozione diretta sembra definitivamente svanito.

Allunga la striscia positiva, poi, il Monopoli che nel derby tutto barese contro l’Andria si impone per 2 a 0: per i gabbiani decisivo Sarao con una doppietta nel secondo tempo. Non accorcia in zona playoff, invece, il Matera che perde sul campo della Paganese: decide per gli azzurrostellati il gol di Scarpa.

Colpo esterno, invece, per la Juve Stabia che si impone per 2 a 1 a Fondi: vittoria in rimonta per le vespe passate in svantaggio dopo l’autogol di Viola. Nel secondo tempo sale in cattedra Simeri che prima pareggia i conti e poi, al novantesimo, completa il sorpasso.

0-0 tra Reggina e Virtus Francavilla, mentre vince con roboante 3 a 0 la Sicula Leonzio sul campo del Catanzaro: per i siciliani, prossimi avversari del Lecce, marcature di Marano, Arcidiacono e Foggia, e seconda vittoria consecutiva.

Il Siracusa si impone per 1-0 sull’Akragas con gol di Liotti al ’60

Classifica

Lecce 55, Catania 49, Trapani 41, Siracusa 39, Cosenza e Rende 35, Monopoli e Matera 34, Juve Stabia 33, V.Francavilla 32, Sicula Leonzio 29, Catanzaro 28, Bisceglie e Reggina 27, Casertana, Paganese e Fondi 23, Andria 20, Akragas 11.

Prossimo turno 26^ giornata (dom. 18 febbraio)

Akragas-Catanzaro

Matera-Siracusa

Trapani-Paganese

Juve Stabia-Bisceglie

Monopoli-Catania

Rende-Fondi

Sicula Leonzio-Lecce

Virtus Francavilla-Caertana

Cosenza-Reggina (lun. 19)

riposa Andria

