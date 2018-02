Lecce, contro la Sicula Leonzio per continuare a volare. Le probabili formazioni e diretta tv su Telenorba

L’obiettivo è solo uno: dare un preciso segnale di immediata ripresa dopo lo stop infrasettimanale costato l’eliminazione dalla Coppa Italia e dimostrare che in campionato per le avversarie ci sono soltanto le briciole. Per il Lecce non c’è altra via perchĂ© se la competizione di Coppa è stata salutata con pochi dispiaceri, nel girone C della Serie C i giallorossi devono dimostrare di essere ancora la vera corazzata da battere, quella che oggi ha messo 7 punti di distanza tra sĂ© e il Catania secondo.

Mister Fabio Liverani nella consueta conferenza della vigilia di ieri, ha parlato ancora una volta di fame: ce ne vorrĂ davvero tanta a Lepore e soci per uscire con una pensante vittoria dallo stadio di Catania dove nel pomeriggio saranno ospiti della Sicula Leonzio. Una squadra in salute quella siciliana che ha voglia di tirare un brutto scherzo ai salentini: massima attenzione, allora, quella richiesta dal tecnico romano al suo gruppo, orfano oggi di due pedine utili per la trequarti come Tabanelli e Tsonev.

Costa Ferreira trequartista

ToccherĂ allora a Costa Ferreira agire alle spalle delle due punte che potrebbero essere ancora una volta Torromino e Saraniti. In porta, invece, confermatissimo Perucchini, supportato da Lepore, Cosenza, Riccardi e Di Matteo; Arrigoni in regia, affiancato da Armellino e Mancosu.

Gara in diretta su Telenorba

Per i padroni di casa, reduci da quattro risultati utili consecutivi, sarĂ un 3-5-2 quello allestito da mister Diana con Narciso tra i pali, Aquilanti, Camilleri e Gianoia in difesa, Russo, D’Angelo, Esposito, Patermann e Squillace nella nutrita mediana, Lescano-Arcidiacono tandem offensivo.

Ancora una volta tifosi salentini a casa a causa del divieto di trasferta per motivi di ordine pubblico: si giocherĂ alle ore 16.30 agli ordini del signor Giacomo Campione della sezione di Pescara. Match trasmesso in diretta TV su Teledue (Telenorba), canale 11 del digitale terrestre.

Ultima modifica: 18 febbraio 2018 1:25