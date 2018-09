Serie D, una settimana al via: il Nardò debutta in casa contro l’Altamura. Il calendario completo dei granata

Nel marasma generale in cui versa il calcio italiano, le incertezze che aleggiano sui campionati dalla Serie B in giù sono davvero tante. Tra poche ore, infatti, la serie cadetta potrebbe essere completamente ridisegnata e stravolta, passando da 19 partecipanti a 22. A quel punto via libera ai ripescaggi che, inevitabilmente, segneranno il DNA di Serie C e Serie D.

Ma se, da un lato, la Lega Pro attende le decisioni del CONI prima di varare il calendario dei tre gironi, la LDN sembra, invece, intenzionata a partire già il prossimo fine settimana. Pochi giorni fa sono stati stilati i calendari dei nove gironi, alcuni dei quali più interessanti che mai viste le partecipazioni di lusso di Avellino, Cesena e Bari (fresche fallite dalla Serie B).

Tanta storia e tanta tradizione, quindi, per uno dei campionati più seguiti del calcio italiano: l’attesa del Salento è tutta sul Nardò che si appresta a disputare il suo 36esimo campionato tra i Dilettanti.

I granata, inseriti come di consueto nel Girone H, debutteranno domenica prossima, 16 settembre, tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” contro l’Altamura. La prima trasferta, alla seconda giornata, sarà invece ad Andria.

Due trasferte consecutive nel girone d’andata per gli uomini di mister Taurino previste per la quarta e quinta giornata (Gravina e Granata 1924). L’atteso derby contro il Taranto è fissato alla 12^: la prima in casa il 25 novembre, il ritorno allo “Iacovone” il 31 marzo 2019.

Con chiare ambizioni playoff spinto soprattutto dai gol che i tifosi si attendono da Kyeremateng, il Nardò chiuderà la stagione regolamentare in casa contro il Nola il 5 maggio.

LecceNew24.it, come ogni anno, seguirà da vicino le sorti calcistiche dell’unico club salentino presente in Serie D. Di seguito potete scaricare il calendario delle partite dei Tori granata nel comodo formato PDF, facile da scaricare, stampare e consultare. Basta cliccare sul link “SCARICA ALLEGATO” presente in basso.

Ultima modifica: 9 settembre 2018 11:39