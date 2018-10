Gravina-Nardò 0-1: Molinari regala la vittoria ai granata. Domenica a Ercolano

Il Nardò espugna il “Vicino” di Gravina e brinda alla prima vittoria stagionale conquistando tre punti fondamentali che danno tranquillità all’ambiente granata.

Formazioni

Mister Taurino schiera il consolidato modulo 3-5-2 con l’under Rizzitano tra i pali, Benvenga, Cassano e De Pascalis sulla linea difensiva. In mediana Bertacchi, Prinari e Bolognese con il giovane Sené e Versienti sugli esterni. In attacco la coppia Molinari-Kyeremateng. Sul fronte murgiano, mister Di Meo si affida ad un offensivo 4-3-3 con Potenza e Chiaradia a sostegno di Croce in attacco.

Primo tempo

Parte bene il Gravina che prende subito in mano le redini del gioco. Al 6’ una conclusione da fuori di Chiaradia sugli sviluppi di un calcio d’angolo trova pronto Rizzitano che blocca in tuffo. Due minuti più tardi ancora i padroni di casa pericolosi con Potenza che ruba palla a centrocampo e si invola verso la porta granata ma si fa ipnotizzare da Rizzitano che si allunga e vanifica l’incursione dell’attaccante gialloblu. Al 16’ è ancora il Gravina vicinissimo al vantaggio con Chiaradia che di testa colpisce la traversa su servizio di Potenza. Dopo un certo ardore iniziale del Gravina la partita torna sui binari dell’equilibrio con il Nardò che prova ad alzare il baricentro ma non riesce a proporre azioni offensive degne di nota. Bisogna aspettare il 36’ per vedere gli ospiti dalle parti di Vicino: Bertacchi propone un cross dalla destra, il colpo di testa di Cassano sfiora il palo. La prima frazione si chiude con una leggera supremazia territoriale dei padroni di casa.

Secondo tempo

Non cambia il copione alla ripresa delle ostilità con il Gravina che si rende subito pericoloso al 49’ con una sassata di Croce dal limite dell’area che costringe Rizzitano alla difficile deviazione in angolo. Al 53’ cambio forzato per mister Taurino che perde Cassano per infortunio, al suo posto Gigante e cambio di modulo con passaggio al 4-3-3. Il Gravina continua a macinare costantemente gioco ma non riesce a trovare il varco giusto per concretizzare la manovra offensiva. Nel momento più critico della partita, al 60’ il Nardò passa in vantaggio con Molinari che servito ottimamente da Prinari supera Vicino con un sinistro a incrociare. Dopo il vantaggio, la squadra granata guadagna metri di campo e si impadronisce della manovra mentre i padroni di casa si spengono progressivamente. Il Nardò prova a rallentare il ritmo di gioco e il Gravina non riesce a impensierire la retroguardia granata che si difende con ordine fino al fischio finale.

Domenica prossima il Nardò è atteso dalla seconda trasferta consecutiva a Ercolano.

SERIE D – Girone H: risultati 4ª giornata

Altamura – Gelbison 0-2

Audace Cerignola – Taranto 1-1

Fasano – Francavilla 0-0

Fidelis Andria – Ercolanese 1-0

Gragnano – Pomigliano 1-0

Gravina – Nardò 0-1

Nola – Az Picerno 0-4

Sarnese – Bitonto 0-0

Savoia – Sorrento 2-1

Classifica

Az Picerno 12, Altamura 9, Bitonto 8, Gelbison 8, Taranto 8, Sorrento 7, Savoia 7, Nardò 5, Fasano 5, Francavilla 5, Nola 4, Gravina 4, Audace Cerignola 4, Fidelis Andria 4, Gragnano 3, Ercolanese 3, Sarnese 2, Pomigliano 0

