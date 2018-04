Nardò e Turris si dividono la posta in palio, al “Giovanni Paolo II” finisce 1-1

Secondo pareggio consecutivo per il Nardò che, davanti al proprio pubblico, impatta al fotofinish con la Turris. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, la squadra granata raggiunge i napoletani nel finale con un gol fortunoso al termine di una partita che ha regalato poche emozioni.

Formazioni

Senza gli infortunati Versienti e Rosato, nel solito modulo 3-5-2, mister Taurino schiera Mirarco in porta, con Scipioni, Cassano e Caporale sulla linea difensiva. In mediana Bertacchi, capitan Palmisano e Prinari con gli under De Pascalis e G. Palmisano sugli esterni. In attacco Cavaliere affianca Agodirin. Sul versante opposto, mister Carannante, privo di Romano e Guastamacchia, schiera un offensivo 4-3-3 con Roghi e Improta a comporre il tridente d’attacco con Liccardi.

Primo tempo

Gara gradevole fin dai primi minuti con il Nardò che esercita una leggera supremazia territoriale. Al 7’ subito pericolosi i padroni di casa con Palmisano che di testa colpisce il palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 16’ la Turris passa in vantaggio: angolo di Pontillo, deviazione di testa sotto misura di Follera e palla in rete. Non ci sta il Nardò e dopo tre minuti Cassano sfiora il pareggio di testa su punizione di Bertacchi. Con il passare dei minuti la manovra granata si affievolisce e gli attaccanti di Taurino, imprecisi in fase di finalizzazione, non riescono a confezionare azioni degne di nota. Al 31’ Agodirin lancia in profondità Cavaliere ma il diagonale in corsa si perde sul fondo. Non succede nulla fino al termine del primo tempo e si va al riposo con i corallini in vantaggio.

Secondo tempo

Ritmi più bassi rispetto alla prima frazione di gioco anche per via della temperatura abbastanza alta. Bisogna aspettare il 59′ per vedere un’azione offensiva del Nardò: angolo di Bertacchi, Cavaliere si avventa all’altezza del secondo palo ma il pallone sfiora il palo. I granata sono sottotono rispetto a precedenti uscite casalinghe ma i napoletani si limita a controllare la gara con una tattica che spezzetta molto il ritmo di gioco. Mister Taurino cambia le carte in tavola e con tre sostituzioni cambia l’assetto tattico in un 3-4-3 avanzando Palmisano sulla linea degli attaccanti. Il ritmo di gioco aumenta e nell’arco di cinque minuti il Nardò si rende pericoloso prima con Cassano e poi Gigante ma in entrambe le occasioni il pallone sorvola la traversa. Il forcing finale dei granata è senza esito e ne approfittano gli ospiti che provano a impensierire Mirarco con Liccardi e Liberti ma le conclusioni sono imprecise. Quando sembrava maturare la sconfitta, il Nardò acciuffa il pareggio al 90’: Caporale scende sulla sinistra e crossa in mezzo, il traversone colpisce il palo interno e termina in fondo al sacco. Dopo cinque minuti di recupero il fischio finale sancisce un pareggio che non cambia nulla ai fini della classifica.

Il prossimo impegno di domenica 15 aprile vedrà il Nardò ospite al “Miramare” di Manfredonia.

SERIE D – Girone H: risultati 30ª giornata

Alto Tavoliere – Audace Cerignola 0-0

Az Picerno – Altamura 1-2

Francavilla – Aversa Normanna 4-0

Frattese – Gragnano 0-0

Gravina – Potenza 0-1

Nardò – Turris 1-1

Pomigliano – Sarnese 09/04/2018

Sporting Fulgor – Manfredonia 1-3

Taranto – Cavese 2-1

Classifica

Potenza 74, Cavese 66, Altamura 63, Audace Cerignola 59, Taranto 59, Gravina 47, Az Picerno 46, Nardò 45, Gragnano 36, Francavilla 33, Turris 32, Sarnese 31, Pomigliano 29, Alto Tavoliere San Severo 27, Aversa Normanna 26, Frattese 26, Manfredonia 16, Sporting Fulgor 12.

Note: Turris 4 punti di penalizzazione, Manfredonia e Sarnese 2 punti di penalizzazione

