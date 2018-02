Nardò, non basta Agodirin: a Picerno finisce in parità

Il Nardò getta alle ortiche due punti non riuscendo a capitalizzare l’iniziale vantaggio e facendosi recuperare dal Picerno in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. La partita si gioca senza la tifoseria granata per la decisione del prefetto della provincia di Potenza che ha imposto il divieto di vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio “Donato Curcio”, a tutti i residenti nella regione Puglia.

Formazioni

Novità in formazione per il Nardò. Mister Taurino ritrova Bertacchi e sacrifica Mirarco per dare spazio agli over a centrocampo. Selva in porta, Scipioni, Cassano e Caporale sulla linea difensiva, Versienti e Mangione sugli esterni, Bertacchi in mediana con Prinari e capitan Palmisano. In attacco confermata la coppia Cavaliere-Agodirin. Sul fronte opposto, mister Arleo deve rinunciare agli infortunati Lolaico, Morra e Salcino.

Primo tempo

Dopo il minuto di raccoglimento per la morte dell’ex commissario tecnico Azeglio Vicini, il Nardò parte subito in attacco manovrando il gioco con continuità. Al 12′ il primo tentativo granata: Prinari ci prova dal limite, pallone alto. Nardò proteso in attacco, Picerno incapace di uscire. Al 31′ ancora Prinari al tiro, Ioime respinge e poi Cavaliere manca la rete di poco. Al 33′ accenno di reazione del Picerno con un tiro di Tedesco, Selva mette in corner. Al 40′ il Toro passa in vantaggio: micidiale ripartenza di Agodirin che in corsa supera Giordano e fulmina Ioime con un chirurgico diagonale. L’attaccante nigeriano non contiene la propria esultanza e si becca una pesante ammonizione che gli farà saltare il prossimo match. Finisce il primo tempo con un ottimo Nardò meritatamente in vantaggio.

Secondo tempo

La seconda frazione si apre in salita per i padroni di casa. Agresta rifila una gomitata a Cassano e finisce anzitempo negli spogliatoi. Paradossalmente l’inferiorità numerica spinge il Picerno in avanti con gli uomini di Taurino che commettono l’errore di racchiudersi nei 30 metri. Al 70′ sugli sviluppi di un calcio di punizione per il Picerno, Scipioni respinge il tiro di Esposito, poi Romano ribadisce in rete ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Un minuto dopo Tedesco di testa impensierisce Selva che blocca sicuro. Il Nardò continua inspiegabilmente a concedere campo agli avversari e subisce l’iniziativa picernese. Al 76′ Crucitti tira dalla distanza, palla fuori. All’81′ i melandrini pareggiano i conti: fallo in area di Bertacchi su Esposito e calcio di rigore che lo stesso attaccante realizza spiazzando Selva. Il Nardò pecca nella gestione della gara e rischia anche la beffa al 95′ con Crucitti che colpisce la traversa su punizione.

Finisce con un pareggio che tutto sommato accontenta entrambe le squadre anche se il Nardò avrebbe potuto osare di più. La nota positiva riguarda la serie positiva dei granata salita a undici risultati utili consecutivi. Domenica prossima, per il 23° turno di campionato i neretini ospiteranno al “Giovanni Paolo II” il Francavilla in Sinni guidato dall’ex tecnico granata Lazic.

SERIE D – Girone H: risultati 22ª giornata

Altamura – Potenza 0-1

Alto Tavoliere – Taranto 2-2

Audace Cerignola – Manfredonia 1-1

Aversa Normanna – Turris 1-0

Az Picerno – Nardò 1-1

Francavilla in Sinni – Sporting Fulgor 2-1

Frattese – Gravina 0-0

Pomigliano – Gragnano 0-1

Sarnese – Cavese 3-4

Classifica

Potenza 55, Cavese 51, Audace Cerignola 43, Taranto 42, Altamura 41, Gravina 38, Az Picerno 37, Nardò 35, Gragnano 27, Pomigliano 25, Sarnese 23, Francavilla in Sinni 21, Turris 20, Alto Tavoliere San Severo 19, Aversa Normanna 17, Frattese 15, Manfredonia 13, Sporting Fulgor 10

Note: Turris 4 punti di penalizzazione, Manfredonia 2 punti di penalizzazione

Ultima modifica: 4 febbraio 2018 19:18