Supercoppa di Serie C, ecco gli abbinamenti: il Lecce in campo il 19 maggio. Ora testa al Monopoli

Il Lecce tornerà a giocare il prossimo 19 maggio per il secondo turno della Supercoppa di Serie C. Stamane, infatti, presso la sede della Lega Pro, si è svolto il sorteggio per la determinazione del calendario del torneo che vede come protagoniste le tre squadre vincitrici dei Gironi “A”, “B” e “C” del Campionato di Serie C 2017-2018. Oltre ai giallorossi, quindi, si contenderanno il trofeo anche Livorno e Padova.

Le tre neopromosse in Serie B disputeranno un classico triangolare, in cui le squadre si affronteranno tra loro con gare di sola andata e trionferà la compagine che avrà ottenuto il maggior numero di punti. Ogni squadra effettuerà una partita interna ed una esterna.

La prima giornata andrà in scena allo Stadio “Euganeo” sabato 12 maggio alle ore 18 tra Padova e Livorno. Il Lecce quel giorno riposerà e scenderà in campo sabato 19 maggio con la squadra perdente del primo match o, in caso di pareggio, con quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. Il 26 maggio, per l’ultima giornata, si scontreranno e due squadre non incontratesi nelle giornate precedenti.

Il Lecce vuole fare il pieno di successi e parte decisamente come favorita, soprattutto alla luce dei punti conquistati in campionato che sono ben 74 (ad una giornata dal termine), contro i 67 del Livorno e i 60 conquistati dal Padova.

Prima della Coppa, però, c’è da onorare l’ultimo impegno di campionato. Il Lecce, ancora in sbornia per la festa promozione celebrata domenica scorsa contro la Paganese, disputerà l’ultima gara di campionato in trasferta in quel di Monopoli.

Per preparare la sfida contro i Gabbiani biancoverdi, la squadra guidata da mister Liverani ha ripreso gli allenamenti nel pomeriggio di ieri. Tutta la rosa si è allenata regolarmente, ma non tutti potranno scendere in campo in terra barese: Ciccio Cosenza, infatti, dovrà scontare la squalifica rimediata domenica scorsa. Per oggi pomeriggio seduta alle ore 17.30 allo stadio “Via del Mare”.

Ultima modifica: 3 maggio 2018 12:49