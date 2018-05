Al “Via del Mare” l’ultimo atto prima della festa: le probabili formazioni di Lecce-Padova

Sta per calare il sipario sulla stagione 2017/18, quella che per il Lecce rappresenterà per sempre la stagione della “Resurrezione”, del ritorno nel calcio che conta. Una stagione che ha consacrato l’ascesa dalla C alla B, dopo sei anni di estenuanti tentativi andati in fumo. Questo pomeriggio l’ultimo atto, prima di concedersi alla grande festa ufficiale di fine anno.

Alle ore 18 va in scena Lecce-Padova: terzo e ultimo turno della Super Coppa di Serie C. La competizione che vede come protagoniste le tre squadre vincitrici dei gironi della Lega Pro, assegnerà oggi l’ultimo trofeo della stagione. Difficile, molto difficile, per i giallorossi aggiudicarsi la ‘coppa dei campioni della terza Serie: la sconfitta di sabato scorso a Livorno ha compromesso l’obiettivo, favorendo di gran lunga il Padova, forte del 5-1 nella prima gara contro i toscani che permette un congruo vantaggio nella classifica della differenza reti.

Per farla breve, il Lecce deve vincere con 4 gol di scarto per poter fare doppia festa. Un compito arduo, sebbene non impossibile. Per farlo, mister Liverani (che non siederà in panchina a causa della squalifica rimediata a Livorno), confermerà almeno inizialmente la fiducia nei suoi ‘top player’: Perucchini tra i pali, quindi, con Ciancio, Cosenza, Marino e Di Matteo in difesa; Arrigoni sarà affiancato da Mancosu e dal rientrante Armellino, con Costa Ferreira alle spalle di Di Piazza e Saraniti.

Per molti ci sarà spazio per uno spezzone di gara; da valutare, invece, gli impieghi di Caturano e Lepore, entrambi non al top.

Il Padova, dal canto suo, vincitore del Girone B e avversario del Lecce anche nel prossimo campionato cadetto, sogna di alzare una Coppa sotto le stelle leccesi: 3-5-2 il modulo prescelto da mister Bisoli con Bindi in porta, Salviato Cappelletti e Ravanelli in difesa, Fabris, Serena, Belingheri, Pulzetti e l’ex Contessa a comporre la folta linea mediana, Capello-Marcandella duo offensivo.

La festa con i Sud Sound System ed Enzo Petrachi

La gara, diretta dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine, prenderà il via alle ore 18. Al triplice fischio finale, si svolgerà la cerimonia di premiazione, da parte dei vertici della Lega Pro, per la vittoria del Lecce del Girone C, e della squadra che si aggiudicherà la Supercoppa. Per l’occasione, ad intrattenere il pubblico ci saranno i Sud Sound System e di Enzo Petrachi.

Ultima modifica: 26 maggio 2018 1:36