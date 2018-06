Lecce, scelti data e luogo del ritiro. La nuova sfida chiamata B parte dal Terminillo il 15 di luglio

Anche quest’anno, per la terza stagione consecutiva si cambia. Dopo Cotronei, nel 2016; Lorica, nel 2017, per preparare la nuova stagione l’U.S. Lecce svolgerà il ritiro in una nuova località.

Ma se gli scorsi anni si è trattato di uno spostamento di pochi chilometri, passando dalla provincia di Crotone a quella di Cosenza in Calabria, per il 2018 si è scelta una sede al “centro d’Italia”.

Sarà infatti il Terminillo, massiccio montuoso in provincia di Rieti, nel Lazio, a fare da location alla preparazione pre-campionato dei giallorossi di mister Fabio Liverani che qui porranno le fondamenta atletiche e tecniche per dare il via nel migliore dei modi alla nuova avventura chiamata Serie B.

Il ritiro, organizzato in collaborazione con la società We Sport Management, avrà inizio domenica 15 luglio, con arrivo della squadra in serata e terminerà domenica 29 luglio, quando capitan lepore e compagni partiranno alla volta del Salento.

L’Hotel Togo Palace ospiterà la comitiva salentina, mentre gli allenamenti si svolgeranno presso il Campo Comunale “Leoncini”, inoltre, sarà a disposizione anche lo Stadio “Manlio Scopigno” di Rieti, che potrà essere utilizzato in base alle esigenze della squadra, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Rieti.

Ultima modifica: 13 giugno 2018 12:49