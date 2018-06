Lecce, il centrocampo parla olandese: è Haye il primo colpo per la B

23 anni, trequartista, ma anche molto abile a destreggiarsi come ala sinistra: si chiama Thom Haye, olandese, ed è il primo acquisto del Lecce per la Serie B messo a segno nelle ultime ore dal Direttore Sportivo Mauro Meluso.

In serata, infatti, l’US Lecce ha comunicato di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore olandese classe ’95, il quale ha sottoscritto un accordo preliminare biennale con opzione per altri due anni. Insomma, un elemento sui cui poter e voler fondare il fatidico nuovo ciclo coincidente con il ritorno dei giallorossi nel calcio che conta.

Haye, proveniente dal Willem II – compagine della Serie A in Olanda – ha collezionato quest’anno 33 presenze, mettendosi in mostra per abilità tecniche e visione di gioco. Cresciuto nelle giovanili dell’AZ Alkmaar, Haye è nato ad Amsterdam e fa parte della scuderia della Key Sports Management.

Nella difficile Eredivise olandese, ha messo a segno 2 reti e ora approda nel calcio italiano: è lui, insomma, il primo acquisto per la B del Lecce. Così, dopo le parole del Presidente Sticchi Damiani che aveva parlato giorni fa dell’arrivo di un “forte trequartista”, la compagine di mister Fabio Liverani inizia a prendere forma. L’arrivo di Haye certamente non sarà l’unico per il reparto mediano, e – inevitabilmente – segnerà il destino di alcuni giallorossi artefici della promozione dopo 6 anni di Lega Pro che ora saluteranno il Salento. In uscita, a questo punto, sembra esserci Andrea Tabanelli.

Ultima modifica: 31 maggio 2018 21:26