Lecce, prosegue il ritiro al Terminillo. Arrigoni: “Ben venga la concorrenza uno stimolo in più”

Corsa, sudore, fatica, impegno… Sulle alture del Terminillo, al “Centro d’Italia”, prosegue la preparazione estiva dei giallorossi in vista della stagione 2018/2019 che, dopo sei anni di inferno in Lega Pro, prima e serie C, poi, li vedrà protagonisti del Torneo Cadetto. E anche se il tanto atteso derby con il Bari è venuto meno a causa del fallimento della società biancorossa, certamente gli stimoli per ben figurare non mancano e non mancheranno.

Nella giornata di ieri Mister Liverani, come da programma, ha impegnato capitan Lepore e compagni in una doppia seduta, mentre, per quel che riguarda la giornata di oggi si svolgerà un solo allenamento mattutino.

“Quello che ci accingiamo a vivere sarà un campionato nuovo per me, visto che si tratterà del mio esordio nella serie cadetta. Sicuramente mi aspetto un torneo difficile e molto competitivo, ci sarà subito da abituarsi alla categoria e fare il meglio possibile”, ha affermato una delle rivelazioni dello scorso campionato, il centrocampista Andrea Arrigoni, uno degli elementi inamovibili della mediana salentina la scorsa stagione.

“Arriva al momento giusto della mia carriera questa esperienza in Serie B? La storia dice questo, la B arriva ora e sono contento. È inevitabile che, visto anche le tante gare da disputare, la concorrenza aumenti ed è giusto sia così. Sicuramente sarà uno stimolo in più, al di la del giocare una gara in più o in meno, quello che conta è farsi trovare pronti. Il non avere il posto assicurato alza gli stimoli per cercare di fare sempre meglio.

Il nostro è un gruppo forte, che nella passata stagione ha ottenuto un risultato importante ed è ripartito subito in questi primi giorni di ritiro con grande entusiasmo, cercando di far integrare subito i nuovi.

L’entusiasmo e il lavoro dovranno essere la nostra forza in questo Torneo. Dovremo avere rispetto dei degli avversari, consapevoli, però, di poter dire la nostra. Bisognerà capire quanto prima dove sia necessario crescere per aumentare l’asticella rispetto allo scorso anno.

Il lavoro che stiamo svolgendo servirà a porre le basi per quella che sarà la nostra stagione. Il mister lo conosciamo bene, ma sicuramente ci saranno cose nuove da imparare assieme, lavorando con entusiasmo ed intensità”.

