Nardò-Altamura 0-2, i granata si arrendono nel finale. I verdetti del Girone H di Serie D

Si chiude con una sconfitta la positiva stagione del Nardò che tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” capitola negli ultimi minuti contro l’Altamura bisognoso di punti playoff. La squadra murgiana, allenata dall’ex attaccante del Gallipoli, Ciro Ginestra, si impone per 0-2 con entrambi i gol maturati nei minuti di recupero.

Formazioni

Mister Taurino, privo dello squalificato Gigante e degli infortunati Agodirin e Versienti, schiera il consolidato modulo 3-5-2 con Mirarco tra i pali, Rosato, Cassano e Caporale sulla linea difensiva. In mediana Bertacchi, Prinari e Bolognese con Scipioni e Mangione sugli esterni. In attacco capitan Palmisano a sostegno di Cavaliere. Modulo speculare in casa biancorossa con Santaniello e Lopez terminali offensivi.

Primo tempo

Nonostante i diversi stimoli, la partita appare vibrante fin dai primi minuti con le due squadre ben messe in campo. Al 18’ la prima occasione è per la squadra ospite: Lopez a tu per tu con Mirarco si fa ipnotizzare dall’estremo difensore granata che respinge l’offensiva. Al 25’ Cavaliere ruba palla a Dascoli, si invola verso la porta avversaria e viene steso in area da Gambuzza, il direttore di gara sorvola. Al 30’ il Toro resta in dieci per un’eccessiva applicazione del regolamento da parte del direttore di gara che rifila due cartellini gialli a Scipioni nel giro di pochi secondi per proteste. Nonostante l’inferiorità numerica, il Nardò tiene testa agli avversari. Non succede più nulla di rilevante fino al duplice fischio che manda le squadre negli spogliatoi sul risultato a reti bianche.

Secondo tempo

A inizio ripresa è il Nardò a rendersi pericoloso con Cassano sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Petruzzelli blocca in presa sicura. L’Altamura prova a sfruttare la superiorità numerica e aumenta il ritmo per cercare di sbloccare il risultato ma è il Nardò a sfiorare il vantaggio con Cavaliere che prova a beffare Santaniello con un pallonetto che si spegne sopra la traversa. Mister Ginestra si gioca il tutto per tutto e getta nella mischia anche l’ex granata Presicce per un Altamura a trazione anteriore. Al 78’ il Toro resta in nove a causa del rosso diretto comminato a Cavaliere per un presunto fallo di reazione e pochi minuti dopo viene espulso anche il tecnico granata Taurino per proteste. Con gli spazi larghi concessi dai padroni di casa, l’Altamura passa in vantaggio a tempo regolamentare scaduto con Santaniello che, su assist di Di Senso, deposita in rete da due passi. All’ultimo dei sette minuti di recupero, Presicce si infila nelle praterie granata e batte Mirarco in uscita per lo 0-2 finale.

SERIE D – Girone H: risultati 34ª giornata

Alto Tavoliere – Pomigliano 2-3 Az Picerno – Audace Cerignola 1-1 Cavese – Frattese 0-0 Francavilla – Sarnese 2-3 Gragnano – Manfredonia 3-1 Gravina – Aversa Normanna 1-1 Nardò – Altamura 0-2 Sporting Fulgor – Potenza 1-1 Taranto – Turris 3-1

Classifica: Potenza 81, Cavese 76, Altamura 69, Taranto 68, Audace Cerignola 62, Az Picerno 53, Gravina 52, Nardò 52, Gragnano 42, Francavilla 39, Sarnese 38, Pomigliano 37, Turris 36, Frattese 33, Alto Tavoliere San Severo 33, Aversa Normanna 30, Manfredonia 14, Sporting Fulgor 14

Note: Manfredonia 5 punti di penalizzazione, Turris 4 punti di penalizzazione e Sarnese 2 punti di penalizzazione

Verdetti: Promossa in Serie C: Potenza Playoff: Cavese, Altamura, Taranto e Audace Cerignola Playout: Turris, Frattese, San Severo e Aversa Normanna Retrocesse in Eccellenza: Manfredonia e Sporting Fulgor.

