Lecce domani di scena a Verona. Liverani, “Gara tra squadre che giocano. Più spazi per segnare”

Forse avrà lasciato un po’ di amaro in bocca per come è maturato, con i giallorossi in vantaggio fino a una manciata di minuti dalla fine, ma il pareggio casalingo ottenuto sabato scorso con il Cittadella è stato un buon risultato, il più giusto per come si erano messe le cose in campo è, soprattutto, ha chiuso una bellissima settimana per la compagine salentina che ha ottenuto sette punti sui nove disponibili, rimanendo sulla parte sinistra della classifica in piena zona Play Off e a soli quattro punti dalla capolista Verona.

E saranno proprio i primi della classe, domani, a ospitare allo stadio “Bentegodi”, la truppa di mister Fabio Liverani.

Partita, insieme al Benevento, come la favoritissima per un pronto ritorno nel campionato maggiore, la compagine allenata dal Campione del Mondo Fabio Grosso, fino a ora ha rispettato i pronostici, anche se, nell’ultimo turno, ha subito il primo stop a opera della Salernitana. Una difficoltà in più, quindi, per i salentini che dovranno scontrarsi anche con la volontà dei gialloblu di riscattarsi prontamente e riprendere il percorso verso il salto di categoria.

Per l’allenatore romano, però giungono belle notizie dall’infermeria. Vigorito e Petriccione hanno recuperato e potrebbero essere disponibili nell’incontro in terra scaligera, la decisione, però verrà presa come sempre poco prima del via.

“Arriviamo alla gara di domani con il Verona un po’ delusi per quello che è stata il risultato dell’ultima partita, ma anche con la consapevolezza di poterci giocare questa sfida in modo sereno, confrontandoci con una squadra, che a detta di tutti, è una corazzata”, ha affermato il tecnico Fabio Liverani nella consueta conferenza stampa pre-partita.

“Mi aspetto un bel confronto, che si giocherà in uno stadio storico.

In questo momento abbiamo una classifica più serena e questo ci può permettere di giocare a calcio alla ricerca della vittoria senza assilli particolari.

Solitamente quando si affrontano due squadre che giocano a calcio ci sono più spazi e possibilità di far gol. Noi sappiamo di non poter concedere nulla agli attaccanti del Verona, che sono in grado anche con una mezza occasione di far male”.

