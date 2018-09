Lecce, vietato fermarsi c’è il Livorno. Liverani: “Gara con pochi spazi. In campo per ottenere il massimo”

Il tempo di gioire qualche ora per la prima vittoria, al fotofinish, contro il Venezia che il giallorossi si sono rituffati immediatamente nella preparazione, fisica e mentale, per la sfida, del primo turno infrasettimanale di campionato, che li vedrà domani opposti al Livorno.

Vero è che fino al gol del pareggia sabato non si è vista una grandissima prestazione, il Lecce, infatti, ha rischiato di capitolare per due volte graziato dalla formazione di Vecchi e, soprattutto, non ha dato vita alla benché minima occasione per passare in vantaggio ma, al tempo stesso, si è vista, dopo lo svantaggio, una grandissima reazione e la voglia di portare a casa a ogni costo i tre punti.

È da qui, quindi, che bisogna ripartire al cospetto di una formazione, quella toscana, che fino ad oggi ha raggranellato solo un punto e che certamente cerchèrà proprio contro capitan Lepore e compagni di conquistare i primi tre punti.

Liverani ancora una volta dovrà fare a meno dello squalificato Lucioni, mentre. tra i pali, dopo le due sfide in cui ha giocato Bleve, dovrebbe fare ritorno l’ex Benevento Vigorito.

“Sicuramente qualcosa cambieremo domani nella gara di Livorno rispetto all’impegno di sabato scorso con il Venezia. Domani mi aspetto una partita sulla falsariga di quella con Salernitana e Venezia, con poco spazio”, ha affermato il mister nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Il Livorno sebbene sia una neopromossa come lo siamo noi, specialmente nel reparto avanzato dispone di giocatori con una grande esperienza tra Serie A e B.

Sappiamo benissimo che durante il match ci saranno momenti in cui soffrire ed altri in cui soffrirà il nostro avversario. La rosa di cui dispongo mi piace, la trovo competitiva, ma questo non vuol dire che vinceremo tutte le partite.

Il Lecce negli ultimi sei anni doveva vincere, oggi bisogna cambiare un pochino il punto di vista. E’ normale che noi scendiamo in campo per ottenere sempre il massimo, però, ci confrontiamo con una realtà diversa rispetto agli ultimi anni.”

I convocati

Intanto l’allenatore romano ha convocato 24 giocatori per la gara. Questa la lista in ordine di numerazione di maglia: 1. Bleve 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 8. Mancosu 10. Lepore 11. Torromino 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 16. Meccariello 17. Pettinari 18. Dubickas 19. La Mantia 20. Falco 21. Tsonev 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 27. Calderoni 28. Fiamozzi 30. Scavone 31. Bovo 32. Milli.

Domani, allo stadio “Armando Picchi” fischierà Guccini di Albano laziale. Calcio d’Inizio alle ore 21.00.

Ultima modifica: 24 settembre 2018 14:51