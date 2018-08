I giallorossi deludono a Marassi. Difesa inguardabile, si salvano in pochi. Le pagelle di Genoa – Lecce

Passare il turno di Coppa Italia eliminando il Genoa di Ballardini a Marassi non era certo una priorità in cima alla lista dei desiderata di Mister Fabio Liverani. Ma assistere allo spettacolo impietoso a cui ha dato vita il Lecce in terra ligure non era preventivabile e nemmeno auspicabile in termini di autostima per affrontare il prossimo campionato della cadetteria.

I giallorossi hanno incassato quattro reti nei primi 45’ di gioco e sono stati così disattenti da far segnare allo stesso marcatore (l’ariete Piatek) il poker di segnature.

Difesa inguardabile sia come approccio di reparto che come prestazione dei singoli. Il centrocampo non ha mai fatto né filtro né diga. L’attacco è stato impalpabile. Squadra da rivedere con il dubbio che le problematiche più che a livello di performance serale si nascondano in un organico un po’ fragilino. Il Genoa è sembrato a tratti il Barcellona di Messi e questo la dice tutta.

Nella ripresa i rossoblu passeggiano e per il Lecce si apre qualche spazio. Ma di tiri in porta non se ne vedono più.

Vigorito: 6. Incolpevole sui gol, nella ripresa avita che il passivo si conti con il pallottoliere

Lepore: 5. Il capitano non riesce mai a mettere in mostra la sua classe dal 60’

Fiamozzi: 6 Volitivo, dà un po’ di dinamicità alla squadra

Cosenza: 5,5 Bene nelle uscite, ma in chiusura è lontano dalle aspettative che tutti i tifosi ripongono in lui

Marino: 5. Incerto

Calderoni: 5. Non riesce mai a proporsi

Petriccione: 5,5. Prova a palleggiare e far ripartire la squadra, senza riuscirci

Arrigoni: 5,5. Sbatte contro il muro del Genoa e non incide

Mancosu: 5,5. Prova a calciare in porta appena può ma affonda con tutta la squadra

Falco: 5,5. Cresce durante il match ma nulla di particolare

Pettinari: 5. Lontano dalla migliore forma dal 65’

Saraniti: 6. Vuole incidere sulla partita e a volte esagera. Ma meglio così che spento e poco pericoloso

Torromino: 5. Gioca al posto di palombi ma gli manca l’affiatamento con Pettinari dal 70’

Haye: 6. Spunti interessanti, ma entra quando il Genoa passeggia.

Ultima modifica: 11 agosto 2018 23:49