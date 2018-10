Grinta, passione e velocità, il leccese Federico Pastore sul podio nelle regionali karting di Martina Franca

Un podio dietro l’altro, una soddisfazione dietro l’altra, ma soprattutto tanto tanto divertimento e amore per lo sport sano e vero.

Il leccese Federico Pastore, 7 anni, dopo aver battagliato con ardore e passione è salito al terzo posto del podio nella sesta prova di Campionato regionale Karting Entry level al Kartodromo Touch&Go di Martina Franca.

È stato un regionale ricco di sorprese, combattuto con tenacia, cercando di superare se stessi prima che gli altri. Qualche urto, qualche tamponamento durante le gare, ma fair play e lealtà sono la regola imprescindibile che tutti i giovani piloti conoscono bene.

Appena usciti dal kart si torna amici e si gioca a nascondino, sorridenti come prima.

Il karting allena mente, corpo e cuore. E’ una passione che contagia per chi sa andare oltre gli sport tradizionali che tendono a prendersi la scena.

Federico sa che la strada è lunga, ma non ha mai perso di vista il traguardo, in ogni gara, anche grazie al supporto della sua famiglia che lo segue con amore e la certezza che lo sport, come il karting, contribuisce a fare di un bambino un uomo.

