Il Lecce annulla l’amichevole con il Nardò, la delusione dei tifosi

A Nardò ci sono rimasti male in tanti e, a oltre 24 ore di distanza, ancora non si placa l’eco per l’annullamento dell’amichevole con il Lecce.

Quella che doveva essere una bella serata di sport si è presto trasformata in un’amara delusione per tanti tifosi giallorossi e granata. L’incontro di prestigio in programma sabato sera al “Giovanni Paolo II” di Nardò tra la locale squadra militante nel campionato di Serie D e il Lecce è stato annullato un’ora prima del fischio d’inizio.

La società di via Colonnello Costadura ha spiegato che la causa era da trovarsi per intero nelle precarie condizioni del terreno di gioco dell’impianto neretino.

Sembra però che le parole chiare e puntuali presenti nel comunicato sulla pagina Facebook della società giallorossa non abbiano soddisfatto il sodalizio granata. La società neretina si aspettava qualcosa di più avendo sostenuto costi organizzativi non indifferenti e perso un incasso consistente. Magari delle scuse sarebbero state accettate e anche gradite.

Dalla ricostruzione ufficiale dei fatti sembra chiaro che mister Liverani, dopo aver effettuato il consueto sopralluogo prepartita, abbia deciso di non far giocare i suoi uomini in quanto il terreno avrebbe potuto compromettere le condizioni fisiche della squadra a una settimana dall’inizio del torneo cadetto.

Com’era prevedibile, all’esterno dello stadio si sono subito scatenate le polemiche soprattutto da parte dei tifosi che avevano già acquistato il biglietto in prevendita (oltre mille tagliandi venduti).

Pur rispettando le ragioni e le motivazioni di Liverani e del suo staff tecnico, ciò che non ha soddisfatto i granata sono state le modalità, i tempi e la considerazione dimostrata non solo per gli sportivi neretini, ma anche per i tifosi giallorosi.

Disponendo di una nutrita schiera di collaboratori tecnici, forse sarebbe stato sufficiente verificare lo stato del terreno prima di richiedere alla società granata la disponibilità a disputare un’amichevole ufficiale, poi declassata dalla stessa società giallorossa a semplice test di allenamento.

In molti hanno voluto però non fermarsi alle sole condizioni del terreno di gioco per giustificare il forfait. Al punto che c’è anche chi non ha esitato nelle ore successive a far serpeggiare un retroscena.

I rumor raccolti al di fuori dello stadio parlano di una possibile contestazione della tifoseria giallorossa nei confronti del ds Meluso e del calciatore Chiricò e, di conseguenza, pare che Liverani abbia deciso di non disputare la partita per non destabilizzare la squadra. Che sia vero o meno, di sicuro ci ha rimesso lo sport e ci hanno rimesso entrambe le tifoserie giunte a Nardò dal capoluogo e dalle marine per riassaporare il fascino di un derby d’altri tempi.

L’unica nota positiva della serata ha riguardato i tifosi granata che, nonostante la delusione, sono rimasti sugli spalti ad applaudire e incitare la propria squadra intenta poi a disputare un allenamento a ranghi misti agli ordini di mister Taurino. I fari del Lecce si sono accesi sul posticipo di lunedì con la corazzata del Benevento.

di Massimo Alligri

Ultima modifica: 20 agosto 2018 10:52