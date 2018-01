Legittimo è carico: “Lecce, una vittoria col Catania sarebbe una batosta per loro. Felice di essere tornato”

“È stata una trattativa lampo nata nei primi giorni di gennaio e conclusasi nel migliore dei modi – ha detto in apertura. Sono felicissimo di essere tornato a Lecce. Sono qui perché voglio essere protagonista di questa stagione. So che anche i tifosi sono felici del mio ritorno: loro sono sempre l’arma in più e ci danno, in ogni occasione, una grossa mano. Spero di ricambiare il loro entusiasmo con le prestazioni in campo e di fare bene”. Inizia così la conferenza stampa di Matteo Legittimo, primo acquisto del sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, presentato questo pomeriggio presso la sala stampa del “Via del Mare”,

Legittimo, che due anni fa salutava la sua Lecce sui social, è pronto così a calarsi in questa nuova avventura. Ha sempre continuato a seguire i colori giallorossi, anche da Trapani, piazza diretta concorrente. “Credo che Lecce e Catania – analizza – sono due delle candidate più autorevoli per il salto di categoria. A me ha impressionato tanto il Lecce a Trapani. Dobbiamo solo continuare così per cercare di tornare nella cadetteria. Il big match di domenica con gli etnei? Con un risultato positivo andremmo a più sette e per loro sarebbe una batosta, anche se il campionato è lungo”.

Giunto ufficialmente come rincalzo per Di Matteo, il salentino però tornerà utile anche come centrale, dal momento che Mirko Drudi ha salutato Lecce, proprio in direzione Trapani. “Qui – spiega – mi conoscete più come terzino sinistro, ma a Trapani negli ultimi due anni ho fatto il difensore centrale in una difesa a quattro, ma anche il terzo di sinistra in quella a tre. Sono a disposizione del mister”.

E a proposito di mister, il primo acquisto del Lecce dice la sua su Fabio Liverani: “domenica dopo la partita di Coppa Italia contro il Matera ho scambiato delle battute con lui e lo vedo molto voglioso di fare bene. C’è un gruppo di giocatori importanti e si lavora molto sull’intensità. Spero di essere ritornato più maturo e di aver acquisito sempre più esperienza lontano da casa”.

Intanto la squadra ha proseguito la sua preparazione in vista della super sfida di domenica. Oggi doppia seduta: è stato a riposo Pacilli, mentre Persano ha svolto un lavoro differenziato. Costa Ferreira, Chironi, Valeri e Gambardella, che ieri sono stati a riposo per uno stato influenzale, al mattino hanno svolto un lavoro personalizzato, mentre nel pomeriggio si sono uniti al gruppo. Domani è in programma un allenamento, a porte chiuse, a Martignano.

Ultima modifica: 17 gennaio 2018 20:06