Nardò-Pomigliano 2-2: la rimonta granata si chiude con un pareggio

Un Nardò forse appagato da nove risultati utili rischia di capitolare davanti al proprio pubblico. Dopo essere stato sotto di due gol con il Pomigliano, finisce in parità il match con i granata che sfiorano anche la vittoria in extremis.

Formazioni

Mister Taurino, in tribuna per la seconda giornata di squalifica, deve rinunciare a Bertacchi e schiera Mirarco tra i pali, Scipioni, Cassano e Caporale sulla linea difensiva, Versienti e Mangione sugli esterni, capitan Palmisano in mediana con Prinari e Bolognese. In attacco Cavaliere in coppia con il nigeriano Agodirin. Nel 4-3-3 della formazione ospite, guidata dall’ex calciatore granata Raimondo Catalano, i due Pisani e Marzullo formano il tridente d’attacco.

Primo tempo

Il Nardò entra subito in partita e dopo cinque minuti Cavaliere impensierisce la retroguardia avversaria con un gran colpo di testa dalla distanza ravvicinata smanacciato in angolo da Caparro. Sugli sviluppi del corner Prinari ci prova dal limite dell’area ma l’estremo difensore napoletano si salva ancora respingendo di pugno. Al 12’ risponde il Pomigliano con Pisani che costringe Mirarco a distendersi in tuffo sulla destra e sventare la conclusione. I granata controllano il gioco anche se soffrono la mancanza di Bertacchi nelle geometrie della manovra. Al 22’ Versienti dal limite raccoglie un cross di Palmisano e conclude a rete sfiorando il montante alla sinistra del portiere. Al 24’ Marzullo prova a sorprendere Mirarco su punizione ma il pallone colpisce l’esterno della rete. Al 27’ il Pomigliano trova il vantaggio con Di Finizio che entra in area e fulmina Mirarco con un potente diagonale. La reazione del Nardò è sterile, comlice anche una scarsa vena di Agodirin che penalizza la manovra offensiva granata.

Un Nardò poco lucido concede troppi spazi ai campani e al 34’ il Pomigliano raddoppia in contropiede sempre con Di Finizio che sfrutta lo sbilanciamento dei granata e batte Mirarco con un preciso fendente. Nel secondo minuto di recupero il Nardò accorcia le distanze con Agodirin lesto a spedire in rete un perfetto assist di Versienti. Si va al riposo con il Pomigliano meritatamente in vantaggio.

Secondo tempo

Il Nardò si rende subito pericoloso con Cavaliere che in area spedisce alto sulla traversa un invito di Palmisano dopo una percussione sulla destra. Gli animi si surriscaldano e il direttore di gara estrae tre cartellini gialli in sequenza per una mischia a centrocampo a seguito di un fallo di Scipioni su Guidelli. Al 54’ ci prova ancora Cavaliere con un tiro dal limite dell’area controllato in due tempi da Caparro. Un Nardò generoso ma ancora poco incisivo non riesce a riequilibrare le sorti dell’incontro nonostante il Pomigliano rinunciatario e arroccato in difesa. La manovra granata non trova utili sbocchi. Mister Taurino cambia assetto inserendo l’attaccante Gaetani che fa il suo esordio al posto di uno spento Bolognese. Nonostante i numerosi tentativi dei campani di spezzettare il gioco, all’83’ il Toro pareggia: sugli sviluppi di un calcio di punizione di Gaetani, Cavaliere dal limite fa partire un destro a giro che si insacca alle spalle di Caparro. Sospinto dalla bolgia del “Comunale”, a un minuto dal termine il Nardò sfiora il tris con Gaetani che di testa lambisce il palo alla sinistra di Caparro. Al secondo minuto di recupero, break del Pomigliano: Marzullo calcia una punizione sul primo palo, non si fa trovare impreparato Selva che si distende e devia in angolo.



Giornata comunque favorevole per il Nardò che allunga la serie positiva a dieci risultati utili consecutivi e staziona stabilmente nella parte medio alta della classifica. Domenica prossima i granata faranno visita al Picerno per una gara che può valere i playoff.

SERIE D – Girone H: risultati 21ª giornata

Az Picerno – Francavilla in Sinni 2-1

Cavese – Altamura 2-0

Gravina – Alto Tavoliere 2-1

Gragnano – Aversa Normanna 1-1

Manfredonia – Potenza 2-3

Nardò – Pomigliano 2-2

Sporting Fulgor – Sarnese 2-2

Taranto – Audace Cerignola 2-1

Turris – Frattese 4-0

Classifica

Potenza 52, Cavese 48, Altamura 44, Audace Cerignola 42, Taranto 41, Gravina 37, Az Picerno 36, Nardò 34, Pomigliano 25, Gragnano 24, Sarnese 23, Turris 20, Alto Tavoliere San Severo 18, Francavilla in Sinni 18, Frattese 14, Aversa Normanna 14, Manfredonia 12, Sporting Fulgor 10

Note: Turris 4 punti di penalizzazione, Manfredonia 2 punti di penalizzazione

Ultima modifica: 29 gennaio 2018 9:27