Sport e solidarietà, anche la Volley Magik Copertino sostiene Cuore Amico

I valori dello sport e della solidarietà continuano a essere una delle formule vincenti per sostenere chi affronta la malattia e la sofferenza. In questo contesto la Volley Magik Copertino ha intrapreso un percorso comune con il progetto Cuore Amico per partecipare alle iniziative a sfondo solidale che, già da diversi anni, rappresentano per tutto il Salento un forte segno di condivisione sociale.

Accogliendo l’invito “Tanti cuori per Cuore Amico” e affiancando la sfida sportiva a quella solidale, la società copertinese ha così organizzato due appuntamenti che hanno avuto la finalità di raccogliere fondi da destinare per scopi benefici. Nello scenario della palestra del Comprensivo “Giovanni Falcone” di Copertino, il 28 dicembre scorso le formazioni Under 14 e Under 13 della Volley Magik hanno sfidato le pari età della Volley Maglie e il 4 gennaio la squadra maggiore militante nel campionato di Serie C è scesa in campo contro la Pallavolo Trepuzzi. Protagonista principale di questi eventi è stato il salvadanaio di Cuore Amico che ha raccolto la generosità dei tanti spettatori presenti.

«Come società sportiva – dichiara il presidente della Volley Magik, Christine Vernaglione – noi aderiamo sempre a questo tipo di iniziative. Abbiamo deciso di sostenere Cuore Amico e farci portatori del nobile messaggio che compiere un piccolo gesto di solidarietà può aiutare tante persone in difficoltà, in special modo bambini. Siamo fortemente convinti che anche lo sport possa fare la sua parte e contribuire a sensibilizzare il pubblico e gli appassionati a una nobile causa come quella sostenuta da tanti anni da Cuore Amico. Al di là delle competizioni sportive, questa è la sfida più importante che si può e si deve vincere tutti insieme».

A testimonianza di questo importante impegno, una rappresentanza della dirigenza, dello staff tecnico e delle atlete del sodalizio copertinese sarà presente al gran finale della 17ª edizione di Cuore Amico, in programma sabato 6 gennaio.

