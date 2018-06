Trionfo per la Puglia bocciofila. La Martanese Grecanica Don Bosco conquista la serie A

Successo per lo sport salentino. La società bocciofila Martanese Grecanica Don Bosco si è affermata con il risultato di 2-0 sull’Ancona 2000, vincendo i play-off disputati al Centro Tecnico Federale di Roma e consegnando alla Puglia intera un primato importantissimo.

Un risultato fortemente desiderato da tutti i bocciofili pugliesi, considerato però, al limite della realizzabilità, contro una Ancona 2000 sicuramente più titolata e data per vincente dai bookmakers bocciofili di tutta la penisola.

La squadra

La Martanese è affiliata alla Federazione Italiana Bocce da oltre 40 anni ed ha da sempre una delle associazioni del territorio con il numero più alto di iscritti e di partecipanti alle attività boccistiche.

Dal dicembre 2013, con l’avvento dell’attuale dirigenza, l’attività dell’associazione ha avuto una svolta. L’ambizione del nuovo presidente era portare ai massimi livelli la società. Una squadra che fino ad allora non aveva vinto mai un torneo a squadre e da li in quattro anni ha vissuto 3 promozioni, passando dal campionato di 1^categoria alla serie C e, infine, alla Serie B, dove ha militato per 2 anni.

Dal prossimo anno, la Martanese Grecanica Don Bosco sarà nella massima serie. Un risultato straordinario mai raggiunto da alcuna squadra pugliese, se si esclude la società bocciofila La Magliese che ha, di fatto, militato in serie A.

Un traguardo, dunque, che inorgoglisce non solo la comunità martanese ma tutta la Puglia bocciofila e lo sport pugliese in generale.

La partita che ha portato in serie A

La squadra della Martanese Grecanica Don Bosco, di cui fanno parte anche i due giovani atleti Simone Trimarchi e Francesco Stabile, schierata dal tecnico Francesco Vitto contro l’avversaria Ancona 2000, ha dato il meglio di se con Rossano Vitto, l’atleta individualista che ha battuto Enrico Castagna (8-5) (8-5). Sull’altra corsia di gioco, nella formazione di terna, Cristiano Vitto, Cosimo Schito e Luciano Sazio hanno conseguito il risultato di (8-1) (8-6) già nella prima frazione di gioco, contro la terna anconetana composta da Maurizio Ascani, Marco Cesini e Salvatore Ferragina, sostituito nel secondo set da Valeriano Montenovo.

Dopo l’intervallo, per il secondo turno nelle partite di coppia, è bastato il risultato di 8-2, assestato da Cristiano Vitto e Rossano Vitto alla formazione dell’Ancona 200, composta da Enrico Castagna e Leonardo Stacchiotti, per il raggiungimento del sospirato traguardo.

Appuntamento ad ottobre prossimo per un nuovo ed emozionante campionato. Nel cassetto, il sogno di tante altre vittorie e nel cuore la speranza di ritrovarsi tutti insieme per un’altra grande festa.

